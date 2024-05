I romani non rallentano, gli autovelox hanno registrato 55mila violazioni della velocità in tre mesi

Gli automobilisti romani non rallentano. Nei primi tre mesi del 2024, grazie all’utilizzo dei 40 autovelox mobili, la polizia locale di Roma Capitale ha rilevato 55.000 violazioni di automobilisti che non hanno rispettato i limiti di velocità. Numeri praticamente identici rispetto a quelli rilevati nello stesso periodo del 2023.

Gli autovelox

Come detto, attualmente i caschi bianchi di Roma hanno in dotazione 40 apparecchiature mobili per la rilevazione della velocità. Ovviamente la scelta di dove effettuare i monitoraggi non è casuale: si opta per le strade dove gli automobilisti tendono a spingere di più il piede sull’acceleratore.

Le strade monitorate

Cristoforo Colombo, Flaminia, tratti di via Ostiense. La via del Mare, la via Cassia e la Laurentina fino a viale Marco Polo. Sono queste alcune delle strade più pericolose della città e dove i vigili si posizionano per rilevare la velocità. Arterie che devono presentare determinate caratteristiche per rendere possibile il posizionamento dei dispositivi in sicurezza. Deve esserci, infatti, un rettilineo e la strada deve avere una certa ampiezza per permettere la sosta della pattuglia che utilizza la strumentazione.

Le rilevazioni vengono effettuate in fasce orarie diverse a seconda delle strade e della pericolosità delle stesse. Particolare attenzione lungo quelle vie che, soprattutto di notte, diventano pericolose e teatro di incidenti. I dispositivi mobili, al di là delle violazioni registrate, rappresentano soprattutto un deterrente nei confronti degli automobilisti.

Nuove tecnologie

Vista l'efficacia dei controlli, su impulso del comandante De Sclavis il corpo vuole procedere alla graduale sostituzione degli attuali strumenti con mezzi di ultima generazione. Del resto, anche con il fenomeno della sosta selvaggia si è visto quanto sia importante affidarsi alle innovazioni tecnologiche a disposizione.

Street control

E a proposito di deterrenti, continuano le procedure amministrative per riattivare lo street control, il sistema di telecamere a infrarossi, testato per la prima volta nel 2014, che permette di rilevare, in tempo reale, assicurazioni e revisioni delle auto. Non solo. Questo strumento rileva immediatamente le auto parcheggiate in doppia fila e in divieto di sosta. Uno strumento fondamentale per la polizia locale perché consente ad una sola pattuglia di svolgere una mole di lavoro per la quale, altrimenti, ne servirebbero molte di più. I caschi bianchi dovrebbero poter utilizzare queste telecamere a infrarossi entro la fine dell’estate 2024.

Strade di sangue

Sono 58 i morti sulle strade della Capitale e provincia nel 2024, una vittima ogni due giorni e mezzo. Un bilancio provvisorio che non comprende i feriti poi deceduti in ospedali. Sono dieci le persone investite che sono decedute da inizio anno.