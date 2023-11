La partita più lunga dei Prenestinati, la squadra di calcio sociale dai mille colori

Duemila euro raccolti con un raccolta on line, tanta solidarietà, ma il progetto è ancora a rischio. C'è chi teme per la sua chiusura anche se chi lo gestiscela, la Cooperativa Rifornimento in Volo, farà in modo che il progetto continui. La partita dei Prenestinati è ancora aperta. Anzi è appena iniziata. I Prenestinati è il nome che si sono dati ragazzi e ragazze di una piccola squadra di calcio della periferia est di Roma. Il gruppo si allena da più di due anni presso l’oratorio della parrocchia San Barnaba, a Tor Pignattara: un vero e proprio laboratorio di pratiche sociali e interculturali.



Gran parte dei ragazzi che nel tempo hanno partecipato alla crescita della squadra, provengono dalle occupazioni abitative del territorio. Altri hanno trovato una realtà “a misura di bambino” e si sono uniti spontaneamente: ragazzi e ragazze originari del Bangladesh, dai paesi del Maghreb e del Corno d’Africa, ma anche diversi italiani in cerca di una squadra allegra e Nel corso dei mesi i ragazzi hanno avuto modo di conoscersi, avvicendarsi e confrontarsi sul campo, anche con altre piccole realtà locali, esprimendo tutto l’entusiasmo e la gioia di essere una squadra.

"Gli allenatori educatori hanno portato avanti l’intervento con spirito ludico e inclusivo, hanno cercato di valorizzare i bisogni dei più fragili, sviluppando l’intervento secondo contenuti e regole del calcio sociale. Il motto è “tutti e tutte possono giocare, nessuno escluso!”", racconta Giorgio Giacomini educatore e uno dei responsabili di questo progetto sportivo.

L'attività dei Prenestinati rappresenta lo sviluppo sportivo e ricreativo di un progetto sociale rivolto alle famiglie fragili “Arcipelago Metropolitano”, sostenuto dalla Fondazione “Con i Bambini” e portato avanti dalla cooperativa sociale Rifornimento in Volo, insieme ad altri partner. "Nell’articolazione della parte sportiva diretta ai minori, si è deciso di fare integrazione nel territorio, convinti che l’incontro tra le differenze porti sempre ricchezza educativa", spiegano i responsabili Giorgio Giacomini e Fabio Cottone

Con la chiusura del progetto Arcipelago Metropolitano si apre una fase nuova. Il progetto è infatti terminato, ma di alzare bandiera bianca i Prenestinati non ci pensano proprio. Così hanno lanciato una raccolta fondi on line (qui ilink) che prodotto 2000 euro di donazioni. Non abbastanza per garantire il sostegno degli educatori allenatori e degli psicologi del progetto che prestano il proprio lavoro a quest'attività.

Soldi per pagare il lavoro di educatori, psicologi e allenatori, ma non solo. "Con il progetto", spiegano ancora gli allenatori, "garantiamo la copertura assicurativa dei ragazzi. Forniamo loro il materiale tecnico (magliette, palloni, scarpette) e vogliamo continuare su questa strada".