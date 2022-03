I Carabinieri celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale

Ieri si è celebrata, in tutto il mondo, la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Si tratta di una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite, nel 1966, e si celebra ogni 21 marzo. La data è stata scelta in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960. E considerata la giornata più sanguinosa dell’apartheid in Sudafrica.

La Giornata è stata celebrata anche nel nostro Paese. E l’arma dei carabinieri, attraverso i suoi canali social, ha voluto evidenziare, in un post, come ci siano sì "tanti volti, tante differenze, ma c’è un solo DNA: quello umano".