Due nuovi hotel di lusso in pieno centro. Ecco dove apriranno e chi li gestirà

A un anno e mezzo dall'acquisto da parte del magnate dell'informatica Bill Gates, Palazzo Marini è pronto per essere trasformato in un albergo a cinque stelle. I passi da compiere sono ancora molti, non vedremo i cantieri a breve, ma intanto il Campidoglio ha iniziato il percorso politico per l'ok alla rigenerazione. L'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia ha fatto approvare in giunta una delibera che permette la trasformazione dell'edificio in struttura ricettiva da oltre 60 posti letto.

L'hotel di Bill Gates a piazza San Silvestro

Siamo a piazza San Silvestro, a due passi dai centri del potere.Presto aprirà un Four Season, catena mondiale controllata dalla Cascade Investment di Bill Gates insieme alla Kingdom Holding Company del principe saudita Al-Waleed Bin Talal. Un investimento privato complessivo di 531 milioni di euro che, nelle intenzioni dell'amministrazione, porterà benefici anche a piazza San Silvestro tramite la creazione di uno spazio finalizzato all'accoglienza della cittadinanza. Come fa sapere il Comune, l'impatto diretto, indiretto e l'indotto dell'operazione sul Pil sarà pari a 1 miliardo e 778 milioni di euro, con quasi4.800 posti di lavoro a tempo pieno tra il 2023 e il 2030 e un gettito fiscale da 641 milioni di euro.

Un tempo ospitava i deputati

Il progetto di rigenerazione di Palazzo Marini, un tempo proprietà del costruttore Scarpellini (deceduto nel 2016) e sede della mensa dei deputati, prevede l'eliminazione delle superfetazioni "che hanno compromesso l'integrità dell'edificio" e la riconduzione dello stesso "a un sistema più chiaro" che trasformerà l'edificio in un isolato con corte centrale. L'hotel a cinque stelle ospiterà oltre 60 posti letto "e impatterà positivamente sul tessuto economico di Roma" commenta l'assessore Maurizio Veloccia.

Hong Kong sbarca a Roma

Ma non cambierà volto solo piazza San Silvestro, che già dieci anni fa aveva cambiato volto con la pedonalizzazione e la trasformazione in "salotto di Roma" tanto voluta dalla giunta di Gianni Alemanno. Nel quadrante di edifici storici racchiuso tra via Boncompagni, via Quintilio Sella, via Sallustiana e via Piemonte verranno rigenerati ben 11 palazzi. Anche qui, è una delibera di giunta di fine 2023 a dare l'ok alla rigenerazione, che stavolta chiama in ballo Hong Kong. La "Mandarin Oriental", infatti, con 33 proprietà in tutto il mondo, ha deciso di investire nella Capitale e costruire un complesso alberghiero di lusso. Altre sessanta stanze, a quanto si apprende.

L'obiettivo del Campidoglio

"Tra i nostri principali obiettivi c'è sempre stato quello di favorire la rigenerazione urbana di Roma - commenta Veloccia - anche attraverso nuovi investimenti privati: con queste due delibere diamo il via libera alla rinascita e rifunzionalizzazione di due complessi immobiliari storici e di pregio, chiusi e inutilizzati da oltre 10 anni. Inserire delle funzioni pregiate nel centro storico di Roma nel pieno rispetto della sua storia architettonica è un elemento importante e da valorizzare. In quest'ottica il ruolo dei privati è importante, fermo restando che è fondamentale che la "regia" sia pubblica e all'interno di una visione chiara e condivisa. Allo stesso tempo è fondamentale continuare a lavorare, così come stiamo facendo, in interventi pubblici nei territori più fragili e periferici. Solo in questo solo lavorando in questo modo, affiancando agli interventi pubblici quelli privati, è possibile favorire il reale sviluppo urbano di Roma".