Tornano gli hotel covid per le quarantene: 500 i posti letto individuati dalla regione Lazio

I contagi aumentano e gli ospedali tornano in sofferenza. Anche per questo è necessario svuotarli da quei pazienti che, senza più sintomi covid, restano ancora positivi. Anche per questo la regione Lazio è tornata a caccia di alberghi e con un avviso punta a trovarne di disponibili ad ospitare i quarantenati covid.

Spiega l'assessorato alla Salute della Regione Lazio: "Le strutture alberghiere assistite servono per dimettere pazienti clinicamente guariti che devono completare il periodo di negativizzazione. Sono un setting che il servizio sanitario regionale ha dall'inizio utilizzato, il primo modello è stato il Marriott per il COVID del Policlinico Gemelli, per non sovraccaricare gli ospedali e per chi non aveva modo di fare la quarantena al proprio domicilio".

Nel Lazio saranno disponibili a breve oltre 500 posti di tale setting come da aggiornamento della rete COVID.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.