Il presepe dei migranti in piazza San Pietro: l'opera di Harry Greb per i richiedenti asilo

Giubbotti salvagenti indossati dai protagonisti della Natività nell'ultima opera-installazione dello Street artist Harry Greb dal titolo "Holy Night" (Welcome to Europe). Piazza San Pietro sullo sfondo, a pochi giorni dal Natale, la "notte santa" diventa, nelle intenzioni dell'artista, il simbolo della drammatica realtà dei migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di tutti coloro che da esseri umani fuggono da guerre, persecuzioni e violenze che si perpetrano nei loro Paesi.

"Cercano speranza, solidarietà, fratellanza e diritti, spesso trovano solo ostacoli a causa di una politica discriminatoria. Vengono trattati, non come esseri umani ma, come un problema da evitare come qualcosa che non ci riguarda. Vorrei che si riflettesse su questo. È talmente evidente che riguarda ognuno di noi. Come si può scambiare una risorsa, un opportunità per un problema? È davvero svilente per l'Europa, culla della civiltà", il pensiero dell'artista.