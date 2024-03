Roma Est, hamburger gratis per un anno ai primi 100 clienti. Premi polverizzati in venti minuti

Hamburger gratis per un anno. Giovani e adulti si sono presentati già dalle otto del mattino per non perdere questa "ghiotta" occasione. La catena di ristoranti "Cucchi Burgers", per festeggiare l'inaugurazione di un nuovo punto vendita all'interno del Centro commeriale Roma Est, ha lanciato un'iniziativa molto particolare, premiando con un anno di hamburger gratuiti i primi 100 clienti a presentarsi il giorno dell'inaugurazione.

Fila sin dal mattino

In tanti si sono organizzati per cogliere al volo questa opportunità della Macelleria Cucchi, storica realtà che opera a Roma dal 1967 e che si è lanciata anche in questo nuovo tipo di attività in tutta la Capitale. Alle 8 del mattino sono arrivate le prime persone che si sono messe in fila fuori dal nuovo locale nonostante l'iniziativa scattasse a partire dalle 12. I 100 posti a disposizione sono stati polverizzati in 20 minuti, comprese anche le procedure "burocratiche" come la firma del regolamento e la raccolta dei dati dei clienti. Alle 12:20, insomma, i posti erano già tutti esauriti.

Tantissimi i giovani, alcuni dei quali accompagnati dai genitori. Anche gli adulti, però, non hanno disdegnato l'iniziativa, mettendosi pazientemente in fila per ottenere l'ambito premio.

Un'iniziativa che ricorda quella del noto youtuber romano, Cicciogamer89, che lo scorso 20 gennaio, per promuovere l'apertura della sua panineria, ha regalato 450 panini e fan e follower.