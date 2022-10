Halloween all'insegna della sostenibilità ambientale grazie alla Fondazione SS Lazio 1900

Lunedì 31 ottobre 2022 la Fondazione S.S. Lazio 1900 organizzerà a Villa Borghese (terrazza del Pincio) una giornata di Halloween all’insegna della Sostenibilità ambientale. Infatti dalle ore 16:30 alle 19:00 si terrà l’evento “Plog in Rome”.

L’iniziativa, aperta a tutti e realizzata assiene a Stop Plastica e Retake Roma con il contributo economico dell’Assemblea Capitolina, si pone l’obiettivo di regalare un momento di divertimento e al contempo educare al rispetto dell’ambiente e della propria città oltre a sensibilizzare l’uso di oggetti plastic free. Tutto questo senza dimenticare il valore degli stili di vita sani e salutari che sarà possibile tramite il Plogging, protagonista del pomeriggio, la disciplina sportiva che coniuga l’attività sportiva alla cura dell’ambiente.

Queste le parole della presidente Gabriella Bascelli: “Come Fondazione S.S. Lazio 1900 crediamo fortemente al connubio tra sport e cura dell’ambiente. La cura del benessere psicofisico tramite lo sport possa essere estesa a qualcosa più grande di noi come la salute delle città che viviamo. Comportamenti virtuosi come questo dimostrano che l’economia circolare è un approccio culturale fondamentale per la sopravvivenza del nostro pianeta, e che lo sport è un protagonista imprescindibile di questo processo”.