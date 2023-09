Attacco hacker ai siti di Zètema: "salvi" i dati dei 40mila partecipanti al concorso

Un attacco hacker in piena regola che ha compromesso i servizi informativi e tecnologici della società. Zètema a cinque giorni dalle violazioni è ancora alle prese con le conseguenze dell’azione criminale di ignoti pirati informatici. Se alcuni siti web controllati sono stati ripristinati, restano ancora offline quello principale e i singoli musei civici: impossibile raggiungerli e navigare nelle sezioni, stop anche agli acquisti dei biglietti d’ingresso. La preoccupazione maggiore resta quella legata alla violazione dei dati personali: gli hacker hanno infatti richiesto un riscatto milionario per lo sblocco delle informazioni.

Attacco hacker a Zètema: riscatto per lo sblocco dei dati

Zètema Progetto Cultura ha effettuato sin da subito verifiche e controlli con il supporto di una società di cybersecurity. “L’azienda - ha tenuto a precisare in una nota - non ha dato alcun seguito alle richieste estorsive pervenute”. Le indagini sono in corso. “Tutte le infrastrutture tecnologiche di Zètema sono indipendenti, autonome e non interconnesse con quelle di Roma Capitale”. Dunque una parte degli utenti che usufruiscono dei servizi web del comune possono stare tranquilli.

“Circa i dati personali degli utenti iscritti a servizi forniti da Zètema, allo stato attuale non è possibile fornire un numero complessivo di utenti registrati”, ha fatto sapere la società in house di Roma Capitale che contribuisce a gestire e valorizzare i beni artistici, monumentali e culturali comunali. “Poiché si tratta di dati forniti per servizi diversi e attraverso differenti sistemi, non si può dichiarare, essendo ancora in corso complesse verifiche, se e quali dati siano effettivamente a rischio”. Prontamente effettuata la segnalazione all’Autorità per la protezione dei dati personali a cui saranno fornite ulteriori informazioni appena terminate le verifiche. L’azienda garantisce di non essere in possesso di dati bancari degli utenti in quanto le transazioni tramite carte di pagamento sono sempre effettuate su piattaforme esterne protette di servizi interbancari.

Il concorso Zètema e gli stipendi del personale

Salvi anche i dati dei 40mila candidati al concorso per 77 nuove assunzioni a tempo indeterminato nei Musei Civici e nelle Biblioteche di Roma. “Tutti i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione e relativi allegati sono stati caricati sulla piattaforma di un fornitore esterno, incaricato dall’azienda anche della gestione delle prove d’esame. Non sono pertanto esposti a rischi e nessun rallentamento subiranno le procedure selettive”, ha specificato Zètema. La Commissione esaminatrice sta effettuando la valutazione dei titoli delle persone che hanno superato la prova scritta. Completata la valutazione, se il sito di Zètema non sarà ancora accessibile, l’azienda provvederà a convocare i candidati alla prova orale nelle forme più adeguate.

Non ci saranno poi rallentamenti neanche per il pagamento di stipendi e premi di produzione al personale dipendente. “Saranno regolarmente pagati senza ritardi”.