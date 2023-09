Hackathon Rome: l'evento per cercare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile

Da martedì 3 a giovedì 5 ottobre nella Capitale si terrà l’Hackathon Rome l’evento rivolto a studenti, sviluppatori e imprenditori per soluzioni innovative sulla mobilità.

L’iniziativa è finalizzata a cercare soluzioni sulla gestione degli spostamenti verso le scuole e l’accessibilità digitale al trasporto pubblico. Nello specifico nel primo caso si dovranno cercare di limitare il numero di auto negli orari di ingresso e uscita durante le scuole e creare nella comunità consapevolezza sulla mobilità sostenibile; nel secondo caso si punta a cercare un modo per veicolare in modo puntuale e dinamico le informazioni sul trasporto pubblico con fine ultime convincere più persone possibili ad usare il mezzo pubblico rispetto al privato.

Per partecipare all’evento, organizzato con il supporto del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, Roma Servizi per la Mobilità, Tts Italia e UITP, bisognerà iscriversi entro sabato 30 settembre sui link dei siti di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità.

Anna Donati, presidente e ad di Roma Servizi per la Mobilità spiega così l’evento: “L'iniziativa fa parte del progetto Europeo Upper al quale Roma partecipa come una delle cento Mission Cities impegnate nel raggiungimento della neutralità climatica. Le due sfide rappresentano alcuni dei temi portanti su cui è ogni giorno impegnata l'Azienda. Saremo quindi ben lieti di raccogliere spunti e suggerimenti che arriveranno dalle squadre partecipanti".