Da Roma a Kiev, il diario e le storie della missione Mediterranea

Un ex pompiere reduce da Chernobyl che fugge dal trauma della guerra per ricongiungersi con la moglie che lavora a Roma. O un padre con tre figli che, nonostante l'esenzione dalle armi concessa dal governo, saluta la moglie al confine e decide di restare in patria a combattere. Sono solo due delle tante storie incrociate dalla missione Mediterranea che dall'Italia (e da Roma) ha portato aiuti umanitari in Ucraina, direttamente a Kiev, nel pieno del conflitto contro la Russia. A prendervi parte anche Lorenzo Ianiro, 23 anni, studente di Filosofia alla Sapienza e consigliere del XIII municipio per la lista civica Aurelio in Comune.

Una carovana di 7 mezzi alla volta di Kiev

Lorenzo ha partecipato alla carovana composta da sette van, cinque dei quali partiti da Roma. La prima tappa è stata Bologna, dove 21 volontari di associazioni differenti si sono incontrati e hanno fatto il carico di aiuti, soprattutto alimenti e farmaci: "Da lì abbiamo intrapreso un viaggio di 36 ore - racconta a RomaToday - fermandoci solo per mangiare e per brevi soste. Al confine tra Polonia e Ucraina la prima sorpresa: molte aiuto in entrata, con cittadini ucraini che stavano tornando a casa nelle regioni meno colpite dal conflitto, anche perché è stagione di semina e volevano occuparsi dei campi. Con i van abbiamo portato 262 contenitori di farmaci e dispositivi medico-sanitari, 171 contenitori di cibo, oltre 200 contenitori di altri generi di prima necessità, soprattutto per bambini e igiene personale. Tutto questo è stato diviso tra i Salesiani di Leopoli, la chiesa ortodossa e molto è andato a Charchiv tramite un gruppo di volontari che fa spola quotidianamente con Kiev".

Il ponte distrutto sulla strada verso la capitale

Il primo allarme anti-aereo è a Leopoli: "E' stato impressionante - continua Lorenzo - ci siamo subito nascosti nel rifugio dei salesiani. La mattina dopo abbiamo ripreso il viaggio sulla E40 diretti a Kiev, pensando fosse meno disastrata di altre strada, ma non è così. Infatti dopo poco ci siamo imbattuti in un ponte distrutto dai bombardamenti, che ci ha costretti a deviare su percorsi sterrati, pieni di fango. E' così che ci siamo resi conto di quanto sia difficile per la capitale ucraina ricevere aiuti, perchè le strade sono in pessime condizioni e le tempistiche si rallentano molto".

"Basta armi, bisogna costruire la pace"

A Kiev la missione ha incontrato alcuni rappresentanti di network pacifisti: "Siamo stati lì due notti - spiega Lorenzo - confrontandoci con molte persone che vorrebbero creare una rete umanitaria per costruire la pace fin da subito. Continuare a inviare armi in Ucraina non aiuta a raggiungere l'obiettivo e anzi rischia di contribuire a una escalation che può sfociare nel conflitto nucleare. C'è preoccupazione anche di questo in Ucraina".

Il pompiere reduce da Chernobyl in fuga dai russi

In una città che cerca lentamente di tornare alla normalità, con i supermercati che riaprono e i caffè fuori ai quali si può vedere qualche avventore, nonostante i check-point e il coprifuoco alle 22, la carovana di Mediterranea ha raccolto sui suoi van 28 profughi: "La prima tappa è stata in Polonia dove una signora si è ricongiunta con una parte della famiglia - conclude Lorenzo - altri li abbiamo lasciati in Emilia Romagna, uno invece è arrivato con noi a Roma. Parliamo di un ex pompiere che partecipò all'intervento di spegnimento dell'incendio a Chernobyl, sopravvissuto a quell'immane catastrofe e oggi costretto a fuggire dalla guerra. Se vorrei tornare in missione? Se me ne dovessero dare opportunità, assolutamente sì. Mediterranea tornerà a Kiev a fine maggio, lo scopo è creare un presidio sanitario per quelle persone che non sono in condizione di affrontare 36 ore di viaggio per arrivare in Italia".