Ucraina, un anno di guerra: a San Giovanni in Laterano la veglia per chiedere la pace

Venerdì 24 febbraio sarà un anno dall'inizio ufficiale della guerra tra Russia e Ucraina. In quella data del 2022 l'esercito russo ha invaso il territorio del suo principale vicino occidentale, iniziando una escalation che ha portato alla fuga di milioni di persone principalmente verso Polonia, Romania, Germania e Italia. Per mantenere un faro acceso sul conflitto e ribadire la richiesta di pace, la Diocesi di Roma ha organizzato una veglia a San Giovanni in Laterano.

Una veglia a San Giovanni in Laterano a un anno dall'inizio della guerra

La celebrazione sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis, promossa dalla Diocesi di Roma insieme alle realtà che quotidianamente si occupano di accoglienza, dalla Comunità di S.Egidio al Centro Astalli, dall'Opera Don Calabria agli Scalabriniani passando per i Comboniani e i Vincenziani. Presente anche il vescovo Pero Sudar e l'Esarca Dioniso Lachovicz, vescovo dei cattolici ucraini di rito bizantino in Italia. L'evento inizierà alle 18 e sulle sedie verranno posati dei rami di ulivo, preparati dai senza dimora ospiti della Cittadella della Carità gestita dalla Caritas Santa Giacinta di via Casilina Vecchia.

La cerimonia partecipata dalle realtà che accolgono i profughi

Come fa sapere la Diocesi, le veglia "nasce dal desiderio di pregare insieme di tutte le realtà della diocesi impegnate nella carità, nell’accoglienza e nel sostegno ai profughi ucraini giunti in Italia - si legge nella nota -. Gli uffici Caritas e Migrantes diocesani, innanzitutto, e poi la Comunità di Sant’Egidio, il Centro Astalli, l’Opera Don Calabria, gli scalabriniani, i comboniani, i vincenziani. Durante la veglia, inoltre, quattro persone porteranno la propria testimonianza: tra gli altri il vescovo Pero Sudar, emerito di Sarajevo, che racconterà il conflitto che, negli anni '90, insanguinò il suo Paese". Il cardinale De Donatis spiega che "come credenti non possiamo accettare che il dibattito pubblico proponga le armi come unico strumento per la pace - le parole del porporato - Non vogliamo rassegnarci alla mancanza di soluzioni per una pace vera".

La storia di Ilona e suo figlio accolti da Paola

In occasione della celebrazione, la Diocesi ha diffuso alcune storie di accoglienza che dal dramma della guerra e della fuga hanno fatto emergere aspetti umani che scaldano il cuore. Per esempio quella di Ilona, scappata da Odessa per poter continuare a curare il figlio di 2 anni, Mikhailo, nato prematuro e bisognoso di cure costanti. La donna, che ha dovuto salutare la madre e il fratello impegnato in guerra come quasi tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, ha trovato accoglienza da Paola, in lutto per la prematura morte della figlia. Due volte a settimana la signora ha accompagnato Ilona e Mikhailo al Bambino Gesù per la fisioterapia e col tempo ha stretto un rapporto familiare. Zoia, 9 anni, frequenta un laboratorio di pittura nell'Aer School gestita dalla onlus La Porta Blu, a due passi dal Pantheon.

Sofia, orfana e senza un braccio ora va a cavallo a Monte Mario

A Sant'Ireneo, parrocchia di Centocelle, Natalia è russa, Anna è ucraina e grazie a don Concetto sono diventate amiche dopo che la comunità regliosa ha aperto loro le porte. L'incontro tra le due donne, arrivate in momenti differenti, è stato vissuto con un po' di preoccupazione - almeno inizialmente - ma tra loro si è creata subito intesa, condividendo i pranzi della domenica e festeggiando i compleanni. L'ultima storia è quella di Sofia, quattordicenne amante dei cavalli. Con lo scoppio delle ostilità sono arrivati anche i bombardamenti: una granata ha ucciso la madre, distrutto la casa e causato alla ragazzina la perdita del braccio sinistro. Con il padre, dopo il ricovero in ospedale, sono arrivati a Roma dove gradualmente si è riavvicinata all'equitazione, disciplina che praticava sin da bambina e grazie a una protesi, adesso Sofia è tornata a cavalcare nel Centro Ippico Montemario.