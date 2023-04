Caritas e l’accoglienza dei profughi ucraini a Roma: “Sono qui ma vogliono tornare a casa”

Oltre 60 bambini su 110 profughi. Sono i numeri dell'accoglienza da parte del sistema messo in piedi da Caritas a Roma, grazie al supporto di parrocchie, istituti, famiglie e altre strutture di riferimento. Tutti provengono dall'Ucraina e sono arrivati nella Capitale tra marzo e aprile di un anno fa, scappando dai bombardamenti che hanno colpito la quasi totalità delle principali città da parte dell'esercito russo.

I profughi ucraini accolti da Caritas a Roma

L'ente confessionale della Conferenza Episcopale Italiana, dedicato alla carità e all'assistenza degli ultimi, ha messo giù i numeri del primo anno di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, arrivati in massa nel nostro Paese e nello specifico nella Capitale, dove secondo le stime ne sono giunti tra i 13.000 e i 15.000. Di questi, 110 nell'arco degli ultimi 12 mesi hanno trovato rifugio in 29 strutture coordinate da Caritas.

Come sono arrivati a Roma

Il modo in cui sono arrivati non è stato unico. Come fa sapere l'organizzazione, alcuni sono passati per il centro di accoglienza straordinaria, altri tramite i canali della Protezione Civile, chi tramite il SAI (sistema accoglienza integrazione) del centro Santa Bakhita di via delle Case Basse a Dragoncello e infine anche grazie al progetto Caritas insieme a Mediaset. "Le strutture accolgono ognuna da minimo 3 a massimo 13 persone" fanno sapere.

"Questa accoglienza ci ha insegnato molto"

“Questa accoglienza - spiega il direttore della Caritas Giustino Trincia - che da una parte ci ha consentito di sperimentare il valore della fratellanza universale nella precarietà, dall’altra la capacità di reazione di queste persone è stata un grande insegnamento”. Chi non ha avuto la possibilità di ospitare - per mancanza di spazi, risorse, inidoneità - ha comunque prestato servizio volontario accompagnando i profughi nei vari uffici della pubblica amministrazione per le pratiche burocratiche o per inserire i minori a scuola.

Una migrazione diversa

In questo anno di emergenza ucraina, chi si è occupato di accoglienza ha potuto toccare con mano la diversità nello spostamento dei migranti. Se per esempio gli afghani (nell'area metropolitana di Roma al 1° gennaio 2023 ce ne erano oltre 1.200) sono arrivati con l'intento di restare data l'impossibilità di vivere liberamente nel Paese d'origine, gli ucraini per la maggior parte hanno deciso di venire da noi in attesa di tempi migliori: "I profughi afghani sono giunti in Italia per rimanerci – conferma Trincia – . La peculiarità dei cittadini ucraini è quella di voler tornare nel proprio Paese appena finisce la guerra. All’inizio – ha affermato ancora – non abbiamo avuto molte richieste di corsi di italiano quanto di connessioni internet, per permettere ai bambini di continuare a seguire le lezioni online con i loro insegnanti". E grazie al permesso di soggiorno temporaneo, in tanti hanno fatto avanti e indietro dall'Ucraina negli ultimi mesi.

"Faticano con l'italiano perché vogliono tornare a casa"

Lorenzo Chialastri, responsabile dell’Area immigrati e rifugiati di Caritas, ha rimarcato che "la maggior parte fatica a imparare l’italiano proprio perché ha nel cuore la volontà di tornare quanto prima a casa - aggiunge -. Non vogliono restare qua, svolgono piccoli lavori ma con l’idea precisa che si tratta di un impiego temporaneo. Non investono per un futuro in Italia". Chi proviene da città rase al suolo dai bombardamenti, chi non ha una casa dove tornare si sta pian piano inserendo ma "tutti gli altri – ha proseguito – vivono in un limbo. È un’accoglienza con tante incognite e nessuna risposta anche perché la speranza di tutti era che il conflitto durasse pochi mesi".

A dicembre scadrà il permesso di soggiorno temporaneo

I problemi più grossi si verificano nel caso in cui - come molto spesso accade - i bambini stringono rapporti di amicizia con coetanei italiani, ma le madri vogliono tornare a casa. E all'opposto cittadini ucraini adolescenti che sono stati strappati da comitive consolidate e che a Roma non riescono a integrarsi. "In questo quadro di grande incertezza – ha concluso il direttore Trincia – sarà importante valutare caso per caso per decidere il da farsi". Anche perché a dicembre 2023 scadrà il permesso di soggiorno per tutti.