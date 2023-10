Le immagini dei bambini morti di Gaza tappezzano il centro di Roma

Il conflitto israelo-palestinese continua ad avere ripercussioni anche nella nostra città. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 ottobre, infatti, sono comparsi manifesti contro lo Stato d'Israele e pro-Gaza, con immagini molto crude provenienti dalla Striscia.

Manifesti anti-Israele a Roma

Decine di manifesti, affissi anche sulle plance del Comune di Roma, nei vicoli limitrofi a Montecitorio, al Senato e alle altre sedi istituzionali e governative, sono comparsi nel giro di una notte a Roma. Foto di bambini morti, primi piani di volti sofferenti e segnati dalle schegge delle bombe, piccoli corpi presi in braccio e portati via da genitori e soccorritori dopo i bombardamenti. "Sono le piccole vittime ignorate di questa carneficina" si legge nella nota di rivendicazione dell'azione.

"Duemila bambini uccisi e ignorati dalla politica italiana"

A firmare l'iniziativa, evidentemente anti-Israele, è il Collettivo Militant. "Sono immagini crude, che non possono non turbare chiunque conservi un briciolo di umanità - scrivono gli attivisti -, eppure crediamo che non sia più possibile edulcorare l'oppressione a cui è soggetto il popolo palestinese e che, anzi, sia più che mai necessario mostrare a tutti il vero volto del colonialismo, affinchè nessuno possa più permettersi di dire: io non sapevo". "Da oltre due settimane lo stato israeliano sta bombardando indiscriminatamente la striscia di Gaza - continua la nota - come rappresaglia per l'attacco subito il 7 ottobre. Le bombe che ogni giorno cadono su palazzi, ospedali e rifugi stanno provocando la morte di migliaia di civili la cui unica e sola colpa è quella di essere palestinesi e di essere, per questo, ghettizzati e rinchiusi da decenni nel carcere più grande del mondo. A rendere ancora più orribile ciò che sta avvenendo è che tra le vittime ci sono oltre 2000 bambini, una vera e propria strage degli innocenti”.

Il Collettivo comunista contro la propaganda pro-Israele

L'accusa del Collettivo, che si definisce "comunista", nato circa quindici anni fa, è al ceto politico italiano: "Che in piena sintonia con l'establishment occidentale - dicono - ha scelto fin da subito di 'non vedere' quello che davvero sta accadendo a Gaza, aiutato in questo da un sistema informativo che altrettanto consapevolmente ha deciso di non raccontare né mostrare il vero volto di questo massacro. Per i media e la politica le vittime civili palestinesi, semplicemente, non esistono, non hanno un nome, non gli viene data voce, al massimo rappresentano un effetto collaterale del 'diritto a difendersi' di Israele. La deumanizzazione del popolo palestinese a cui assistiamo in questi giorni mostra così su quale pregiudizio coloniale e razzista poggi in realtà la presunta superiorità morale dell'occidente".

I cartelloni luminosi con le foto degli ostaggi israeliani

La comparsa dei manifesti, segue di neanche quarantott'ore quella delle foto degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, l'organizzazione islamica terroristica che tiene le redini del potere a Gaza. Le foto vengono proiettate dal 24 ottobre in tutta Roma, da cartelloni luminosi del tutto simili a quelli per la pubblicità. L'iniziativa è della Comunità Ebraica di Roma, che chiede la liberazione degli ostaggi, oltre 220, nelle mani di Hamas dal 7 ottobre. I cartelloni luminosi, venti in tutta la città, alternano le immagini dei rapiti al messaggio “aiutaci a riportarli a casa”.

Lo striscione del circolo Arci rimosso dal Comune

Il 26 ottobre l'ufficio decoro di Roma Capitale ha rimosso uno striscione "Free Palestine" esposto dal Circolo Arci "Sparwasser". Una decisione che ha fatto molto rumore, chiamando all'intervento politico diversi esponenti della sinistra romana e costringendo Roma Capitale a giustificare la scelta nella serata di ieri: "Le rimozioni da parte dell'ufficio decoro urbano del Comune di Roma di manifesti, striscioni e scritte relative al conflitto in Medio Oriente avvengono su indicazione della Questura, anche a seguito delle decisioni prese in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza".