Guerra in Israele, tensione alla Sapienza durante il corteo pro-Palestina: "Intifada per la rivoluzione"

Alcune decine di studenti hanno manifestato martedì 10 ottobre all'interno della città universitaria della Sapienza a favore della Palestina. In particolare, contro la decisione della rettrice Antonella Polimeni di proporre e votare una mozione a sostegno di Israele, che nei giorni scorsi è stato attaccato da Hamas sul proprio territorio. Il corteo, al grido di "Intifada fino alla rivoluzione", ha tentato di entrare nel Rettorato, dove si stava svolgendo il voto, ma è stato respinto da alcuni agenti in borghese e dalla vigilanza dell'ateneo, senza conseguenze di alcun genere.

Corteo pro-Palestina alla Sapienza dei collettivi radicali

Tensione alla Sapienza, anche se imparagonabili rispetto agli scontri violenti che si sono verificati un anno fa nel cortile di Scienze Politiche. I collettivi studenteschi "Cambiare Rotta" e "Zaum - Zone autorganizzate università e metropoli" hanno organizzato il 10 ottobre una protesta contro l'ateneo di Antonella Polimeni, reo - secondo le due realtà - di aver espresso solidarietà e appoggio a Israele dopo l'attacco di Hamas, il gruppo terroristico che tiene le redini dei territori della Striscia di Gaza.

La mozione pro-Israele dell'ateneo

"L'ateneo respinge ogni forma di violenza, di terrorismo e di guerra - ha scritto la rettrice Polimeni su Instagram.- e auspica l'impegno massimo per il rilascio immediato degli ostaggi. La nostra comunità universitaria esprime profondo cordoglio per tutte le vittime e vicinanza agli studenti, alle studentesse, ai colleghi e alle colleghe delle università israeliane. La Sapienza ribadisce il suo fermo impegno a favore della pace". Un post che introduceva la notizia dell'approvazione della mozione, avvenuta all'unanimità nel pomeriggio di martedì.

"Sapienza ipocrita, solidale per accordi economici"

Una scelta inaccettabile per la frangia più radicale dell'associazionismo studentesco: "Nonostante la ferma opposizione degli studenti, che oggi sono sfilati in un partecipatissimo corteo che le forze dell'ordine hanno provato a impedire con la forza - dicono da 'Cambiare Rotta' -Sapienza ha votato in seduta straordinaria una mozione ignobile. Contro la narrazione propagandistica occidentale - continua la nota - che in questi giorni sta dipingendo Israele come vittima del popolo palestinese 'oppressore e terrorista', il corteo ha ricordato i più di 75 anni di regime di apartheid stabilito da Israele sui territori palestinesi". "Non siamo sorpresi della mozione - dicono gli studenti - e riteniamo che le parole utilizzate nel comunicato della Sapienza rivelino tutta l’ipocrisia del nostro ateneo, proprio mentre continua a mantenere in vigore accordi criminali con le industrie belliche e con le università israeliane, come il Technion di Haifa che progetta i bulldozers D9 con i quali Israele demolisce le case dei palestinesi. I tentativi di repressione delle proteste non sono nuovi e questa stretta complicità del nostro ateneo con Israele ne spiega le ragioni".