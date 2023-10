Guerra in Israele, Acea illumina il Campidoglio in nome della pace

Domenica 8 ottobre sera la facciata principale di Palazzo Senatorio al Campidoglio si è illuminata come segno di solidarietà nei confronti di Israele, in guerra contro Hamas dopo gli attacchi missilistici e le incursioni delle ultime ore.

Acea e Roma Capitale, infatti, hanno proiettato sul palazzo sede dell'assemblea capitolina la bandiera di Israele e quella della Pace. "Il Campidoglio si illumina in segno di vicinanza e solidarietà al popolo israeliano. Uniti contro il terrorismo e per la pace, sempre" ha scritto su Twitter-X il sindaco Roberto Gualtieri.

Poco prima la Comunità ebraica di Roma ha emesso una nota sul conflitto appena scoppiato in Medio Oriente: "Esprimiamo gratitudine alle istituzioni e forze politiche che hanno manifestato la loro solidarietà e la ferma condanna dei responsabili delle atrocità commesse - si legge - . Un sostegno totale, dovuto allo sgomento suscitato dalle immagini, diffuse dalla stessa Hamas, che documentano le efferate violenze a cui sono sottoposti civili israeliani, tra cui bambini, donne, anziani e disabili. Orrori di stampo jihadista, assimilabili a quelli perpetrati dall'Isis, che oggi colpiscono al cuore l'unica democrazia del Medio Oriente. Civili, inclusi bambini senza i loro genitori, strappati dalle loro case, presi in ostaggio e condotti nei tunnel di Gaza, destinati a indicibili violenze. Un nuovo standard del terrore pronto ad essere replicato a casa nostra, in Occidente. Uno scenario, questo, evitabile solo se tutto il mondo democratico sosterrà Israele nella sua legittima difesa. La Comunità ribadisce il proprio sostegno incondizionato allo Stato d'Israele".