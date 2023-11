I docenti della Sapienza firmano un appello pro-Palestina

Dopo la raccolta firme nazionale, partita dall'interno dell'università di Bologna, ecco che entrano in campo anche i prof della Sapienza. Il conflitto israelo-palestinese, scoppiato nuovamente il 7 ottobre, procede da oltre un mese e sta martoriando i civili, causando la morte di migliaia di uomini, donne e bambini. Con una lettera, ad oggi firmata da oltre 100 docenti, anche buona parte della comunità intellettuale ha preso posizione. E lo ha fatto sostanzialmente contro il Rettorato.

L'appello dei docenti della Sapienza a favore della Palestina

Nella lettera, che sta continuando a ricevere sostegno anche in queste ore, si fa emergere la difficoltà del dibattito all'interno dell'università romana sul tema del conflitto tra lo Stato di Israele e Hamas, sulle origini storiche, le vicissitudini più recenti e le conseguenze in termini di perdite umane e violazioni dei diritti umani. I prof rivendicano il loro ruolo di studiosi "chiamati sempre a esercitare una funzione critica" e in virtù di questo ritengono fondamentale "esprimere pubblicamente il profondo dissenso nei confronti di una narrazione avvelenata che crea colpevolmente un clima di polarizzazione delle posizioni, sovrapponendo antisionismo e antisemitismo".

Oltre 100 docenti "contro" il Rettorato

Un metterci la faccia, da parte di esponenti di varie facoltà e dipartimenti della Sapienza, che mette la rettrice Antonella Polimeni di fronte a un fatto: non sono solamente gli studenti di alcuni collettivi più "turbolenti" e di sinistra a chiedere una presa di posizione da parte dell'ateneo. Ci sono anche fior di docenti che da anni lavorano in Città Universitaria. Scorrendo la lista dei firmatari (esattamente 111 al 13 novembre) si leggono nomi provenienti da Scienze Politiche, Lingue Orientali, Biologia, Giurisprudenza, Studi Italiani, Sociologia, Scienze dell'Antichità, Matematica, Antropologia, Ingegneria, Biochimica, Fisica.

"La Sapienza garantisca occasioni di confronto"

Ci uniamo agli appelli lanciati in questi giorni da 150 docenti dell’Università di Bologna - si legge nel testo - e da alcune migliaia di docenti e studiosi di tutta Italia, chiedendo l’impegno della comunità accademica e dell’Università La Sapienza, in tutte le sedi opportune, per l’immediato cessate il fuoco e il rispetto delle risoluzioni dell’ONU, compresa quella adottata a maggioranza, con l’astensione dell’Italia, lo scorso 27 ottobre. La garanzia della libertà di parola e del diritto di docenti, studenti e studentesse al dibattito, dentro e fuori l’università, la promozione nell’ateneo di spazi di riflessione critica, fondata su una lettura profonda, articolata e puntuale della storia.

La richiesta di una risoluzione pro-Gaza

I prof della Sapienza, inoltre, chiedono "l’adozione da parte del Senato Accademico di una risoluzione di solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza e di tutte le vittime civili del conflitto, l’apertura di una discussione pubblica all’interno dell’ateneo per la cooperazione con le università palestinesi e per il disinvestimento da società che finanziano l’occupazione illegale di territori da parte di Israele".

Collettivi e docenti dalla stessa parte della barricata

In sostanza l'appello dei docenti universitari della Sapienza va a braccetto con quanto più volte chiesto da realtà come Cambiare Rotta, durante gli ultimi cortei dentro e fuori piazzale Aldo Moro. Ovvero prendere posizione non solo a favore di Israele, ma anche di Gaza e della sua popolazione e soprattutto mettere in discussione i rapporti accademici ed economici con realtà che hanno interessi finanziari nei territori occupati da coloni israeliani. "Nei confronti dei Territori Palestinesi occupati, lo stato di Israele si comporta da decenni come un paese coloniale - scrivono i prof - usando comportamenti quotidiani palesemente razzisti nei confronti della popolazione palestinese, disponendo liberamente del loro spazio e delle loro vite. Come ogni colonialismo, il suo potere si basa sulla forza, non sulla ragione".

"Adesione a Israele per senso di colpa"

Per i firmatari dell'appello "la totale adesione dell’Occidente alla politica di Israele, che alcuni attribuiscono a un profondo senso di colpa europeo per la persecuzione degli ebrei dal Medioevo alla Shoah, si presenta come una forma di solidarietà e identificazione - sottolineano - con un paese percepito come occidentale e ricco, e quindi civile, a spese di una popolazione non occidentale e povera, e quindi barbara. Questo stato di cose è semplicemente evidente, nessuno può, sul piano storico, negarlo"

La scuola di Centocelle lancia un corteo per la pace

Nel frattempo, anche dalle scuole arriva un appello per la pace. La prima realtà a farlo è l'istituto comprensivo "Simonetta Salacone" di Centocelle, che sul proprio sito chiama a raccolta "tutte le scuole di ogni ordine e grado" allo scopo di unirsi e organizzare una grande marcia per la pace il 20 novembre a Roma, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dei bambini e delle bambine. "La scuola, in quanto comunità educante - si legge nell'appello - non può rimanere indifferente di fronte a qualunque conflitto, soprattutto quando esplode con efferata violenza e distruzione contro civili inermi, moltissimi dei quali minori, e ha il dovere di promuovere la cultura della pace. Per questo ci sentiamo in dovere di denunciare come inammissibile il massacro di civili palestinesi a cui stiamo assistendo in queste settimane nella striscia di Gaza, inumano l’attacco ai civili israeliani e intollerabile il comportamento dei coloni israeliani in Cisgiordania. In nome della solidarietà tra popoli e del valore inalienabile della vita, facciamo appello a tutte le scuole, università e istituti di cultura affinché si levi alto il grido per imporre un cessate il fuoco e per il ripristino delle condizioni basilari di una vita dignitosa per le popolazioni coinvolte".