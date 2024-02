Guasto allo scambio di Porta Maggiore, interrotto un tratto delle linee tram 5 e 14

I tram non hanno pace a Roma. Oggi, lunedì 26 febbraio, intorno alle 11:20 un problema all’infrastruttura ferroviaria all’altezza di Porta Maggiore ha causato l’interruzione dele linee 5 e 14, in pratica le ultime due che svolgono ancora un servizio completo in città.

Bus sostituitivi

Da quanto si apprende, a causa di un problema ad uno scambio tramviario Atac è stata costretta ad attivare bus sostituivi nel tratto finale delle due linee, da Porta Maggiore a Termini.

Tram in difficoltà

Proprio oggi, tra l’altro, il servizio tramviario cominciava un lungo periodo di linee cancellate o dimezzate. Infatti, per il rinnovo dei binari, da oggi e fino alla seconda metà di aprile la linea 2 non circolerà mentre sarà ridotto il servizio sulle linee 3 e 19. È tornato invece a circolare il tram 8 anche se con dei limiti: su Ponte Garibaldi non può superare la velocità di 6km/h.

Il servizio, comunica atac, è tornato regolare verso ore 14 (articolo aggiornato alle 14:34)