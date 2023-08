Guasto nel Regno Unito, raffica di voli cancellati tra Fiumicino e Ciampino

Traffico aereo nel caos per un guasto che ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito e che sta avendo ripercussioni su centinaia di voli, compresi quelli in partenza e in arrivo agli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino.

Aeroporti di Roma, lunedì, ha confermato che “a causa di un guasto sui sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, alcuni voli potranno subire ritardi e/o cancellazioni”, consigliando ai viaggiatori di “contattare la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo”.

Avviso confermato poi dal tabellone delle partenze in tempo reale: prima ritardati e poi cancellati i voli pomeridiani per Heathrow operati da Ita, così come quello delle 18.35 operato dalla British Airways. Cancellati anche il volo in partenza da Ciampino di Ryanair, e diversi voli in arrivo.

Non è chiaro a cosa sia dovuto il guasto. Il Nation Air Traffic Service (Nats), l’ente britannico che si occupa della gestione dei flussi aerei, ha spiegato sul sto che “abbiamo identificato e risolto il problema tecnico che questa mattina ha interessato il nostro sistema di pianificazione dei volti. Stiamo lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e gli aeroporti per gestire i voli interessati nel modo più efficiente possibile. I nostri ingegneri monitoreranno attentamente le prestazioni del sistema quando torneremo alle normali operazioni”.

L’ente ha chiarito che il guasto “ha influito sulla capacità del sistema di elaborare automaticamente i piani di volo, il che significa che i piani dovevano essere elaborati manualmente, cosa che non può essere eseguita con la stessa rapidità, da qui la necessità di restrizioni al flusso di traffico”.