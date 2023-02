VIDEO | Visita notturna di Gualtieri sotto la metro: ecco come vengono sostituiti i binari della linea A

Le immagini dei lavori in corso e il sopralluogo del primo cittadino insieme all'assessore Patanè: "Lavori secondo la tabella di marcia"

Il taglio dei binari, la movimentazione dei materiali e la rimozione attraverso un mezzo pesante che si muove sulle rotaie da una banchina all’altra. Sotto al metropolitana di Roma, dalle 23 alle 4 del mattino, sono circa 25 gli uomini al lavoro nel cantiere che, dallo scorso 4 luglio, sta procedendo per la sostituzione totale dell’armamento.

A distanza di 7 mesi dall’avvio del cantiere, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto effettuare un sopralluogo insieme all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al direttore generale di Atac, Alberto Zorzan.

“I lavori sono molto impegnativi e richiedono tempo - spiega Gualtieri -, ma siamo assolutamente in linea con la tabella di marcia e al termine dei 18 mesi previsti saranno completati. Siamo tutti arrabbiati per i guasti degli ultimi tempi - continua il sindaco -. Ma questi lavori andavano fatti almeno 15 anni fa, li stiamo facendo ora noi. E la chiusura anticipata della metropolitana è necessaria per consentire l'intervento nel migliore dei modi”.