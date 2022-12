Dopo Vasco Rossi anche Francesco Guccini in Campidoglio

Un altro artista emiliano è passato per il Campidoglio. Dopo Vasco Rossi, anche Francesco Guccini ha infatti varcato le porte del palazzo governato da Roberto Gualtieri.

Il messaggio di Gualtieri

A dare notizia della visita, svoltasi nella giornata del 9 dicembre, è stato lo stesso sindaco di Roma. “Un vero ricevere in Campidoglio il maestro Guccini - ha scritto sul proprio profilo Twitter Roberto Gualtieri - un grandissimo poeta, artista e intellettuale che con le sue canzoni è entrato di diritto nella storia della musica. Caro Francesco, Roma ti vuole bene”.

Guccini a Roma

Impegnato nella promozione del suo ultimo album, “Canzoni da intorto”, la presenza del cantautore di origine modenese, era annunciata nella Capitale per il 10 dicembre. Quella è infatti la data scelta per presentare, a Roma, il suo lavoro, pubblicato unicamente “in formato fisico”, vale a dire in cd e vinile. Con l’occasione Guccini , come già fatto ad inzio novembre da Vasco Rossi, con cui condivide ad esempio l’origine modenese (Zocca, la città natale di “Blasco” è infatti a Modena) si è recato in Campidoglio, dov’è stato ricevuto dal sindaco nella “Sala delle bandiere”.

Un vero piacere ricevere in Campidoglio il maestro #Guccini. Un grandissimo poeta, artista e intellettuale che con le sue canzoni è entrato di diritto nella storia della musica. Caro Francesco #Roma ti vuole bene! pic.twitter.com/HsiXNPWPIm — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 9, 2022