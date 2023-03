L'American Hospital cambia proprietà: il policlinico di Tor Sapienza acquisito dal gruppo Nefrocenter

Il Rome American Hospital di Tor Sapienza è stato acquisito da Nefrocenter, un gruppo che si occupa di sanità con 57 strutture in tutta Italia. Il policlinico privato di via Longoni, nel quadrante est della città, passa dunque di mano.

Con 150 posti letto per la degenza, il RAH è una delle strutture sanitarie private più grandi del territorio e fino ad oggi era sotto il controllo di un altro importante gruppo di sanità privata, l'Health Care Italia Roma che gestisce strutture anche a Ostiense, una rsa sempre in via Longoni e un centro diagnostico a Garbatella. Negli anni l'American Hospital di via Longoni si è specializzato in cardiochirurgia, neurochirurgia, oncologia, urologia e ortopedia.

Ai letti di degenza ordinaria si affiancano, nella struttura, anche i 24 letti del Centro dialisi e i 98 posti in regime residenziale e semi-residenziale accreditati presso il Servizio Sanitario Regionale e rivolti a persone anziane, disabili, a minori e alle loro famiglie. Con il passaggio a Nefrocenter, RAH entra in un circuito che presta cure a 1.500 nefropatici (affetti da malattie del fegato) e oltre 60.000 pazienti negli ambulatori di diabetologia, con 300 medici specialistici. Nefrocenter collabora con Sapienza, Federico II, Vanvitelli e con il CNR.