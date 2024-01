Liberato il giovane grifone avvelenato: è stato rintracciato con il GPS

È tornato in libertà il grifone che, dall’Abruzzo, era stato trasferito a Roma. Il volatile, un giovane esemplare, era stato avvelenato e per questo aveva bisogno delle attenzioni nel centro Lipu dedicato al recupero della fauna selvatica.

Une specie reintrodotta

“E’ stato portato al centro a novembre ed ha ripreso il volo il 2 gennaio” ha spiegato la veterinaria Francesca Manzia, responsabile del Crfs di Villa Borghese. Il volatile “fa parte della colonia che vola sopra i cieli della riserva naturale Velino Sirente” ed è stato rintracciato grazie al sistema GPS. Questi uccelli infatti sono seguiti con estrema attenzione perché, a causa del bracconaggio, negli anni Sessanta erano estinti nella maggior parte della penisola.

Il monitoraggio a distanza

Nell’Italia centrale i grifoni sono stati reintrodotti negli anni Novanta ed oggi ci sono circa 60 coppie che nidificano nella zona da cui proviene l’esemplare curato dalla Lipu: l’appennino centrale. Di questo animale è stato possibile anche ricostruire la storia grazie al monitoraggio che vede impegnati i carabinieri forestali e l’associazione Rewilding Apennines. Uccelli come quello soccorso al centro di recupero sono infatti seguiti a distanza grazie ad i trasmettitori di cui sono dotati. Ed è stato proprio grazie a questa tecnologia che il giovane esemplare si è salvato.

Rintracciato con il GPS

“Il suo segnale lo dava stazionario da diversi giorni, segno di un probabile malessere. I soccorsi si sono attivati immediatamente, anche grazie al personale della riserva naturale orientata Monte Velino, e l’animale è stato portato nel nostro centro” ha spiegato Manzia. Il grifone, che in età adulta raggiunge un’apertura alare di 3 metri ed il ragguardevole peso di 9 chilogrammi, aveva assunto sostanze tossiche che lo avevano indebolito.

I rischi che corrono i grifoni

“Nutrendosi di carcasse, il grifone è particolarmente esposto agli avvelenamenti – ha fatto sapere la Lipu - A volte si tratta di carnai tossici collocati per uccidere la fauna selvatica ritenuta responsabile dei danni al bestiame o alle coltivazioni. Altre volte del piombo usato nelle cartucce dei cacciatori”. In questo caso è stato necessario ricoverare il grifone per un mese, per consentirgli di riprendere le forze. Dopo una “vacanza” forzata nella Capitale, è però tornato in libertà e, fa sapere Manzia, “si è finalmente riunito alla sua colonia”.