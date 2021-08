Green pass, possibile la proroga a 12 mesi

Il 6 settembre inizierà in Parlamento la discussione per la conversione in legge del decreto sul Green pass e se arriverà il via libera del Cts potrebbe esserci il prolungamento della durata del certificato.

Il tema è da giorni sul tavolo del ministero e il comitato di esperti dovrebbe esprimersi a giorni. L'ipotesi è 12 mesi viene valutata anche in vista della terza dose del vaccino e risponde anche alle richieste dei medici che prospettavano nei prossimi mesi la possibilità che molti colleghi, vaccinati ad inizio anno, si potessero trovare scoperti.

Sulla questione è intervenuto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: "Sono favorevole alla proroga della durata a 12 mesi del Green pass, ma deve essere una scelta di carattere nazionale", ha dichiarato l’assessore di Zingaretti. Il comitato di esperti dovrebbe esprimersi a giorni ma tutto lascia pensare che si arrivi ad un prolungamento dei termini di scadenza ad oggi a 9 mesi.