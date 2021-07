Effetto Green pass obbligatorio, boom di prenotazioni per il vaccino: sito della Regione in tilt

Nel Lazio va in tilt il sito regionale per le registrazioni. L'assessore alla sanità: "In poche ore 38mila prenotazioni"

L'effetto del Green Pass obbligatorio dal 6 agosto inizia a farsi sentire. In poche ore, infatti, c'è stato un marcato aumento delle prenotazioni dei vaccini. Dalla serata di giovedì il portale di Salute Lazio dove è possibile prendere appuntamento per vaccinarsi, per ore si è caricata a rilento.

Un tilt dovuto dal grande numero di accessi. In alcuni momenti la pagina web non è stata accessibile, in altri si è aperta con difficoltà. Un problema che si è verifica anche per l'app. "Dall'annuncio da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi in merito al Green Pass abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale", ha detto l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato a margine dell'inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana di Santo Spirito in Saxia, a Roma. Nel corso della giornata il sito, man mano, è tornato alla normalità.