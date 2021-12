Green Pass, da oggi i controlli su bus e metro: code ai capolinea e nelle stazioni. Ecco dove verranno fatte le verifiche

A Roma, da oggi lunedì 6 dicembre, scattano i controlli per verificare la validità del Green Pass dei passeggeri di metro e bus che scatteranno da oggi. È quanto previsto nel "Piano per Roma" firmato dal prefetto Matteo Piantedosi.

Chi viaggia su bus, tram, metro e treni regionali ed ha un'età superiori ai 12 anni, dovrà quindi essere in possesso della certificazione verde base, quella che si ottiene anche con un tampone negativo. La validità è di 48 ore se il tampone è quello rapido; 72 ore se è quello molecolare.

A prendere parte arriva ai controlli, oltre le forze dell'ordine, anche i verificatori di Atac e Cotral e i vigilantes che li accompagnano durante i turni su torpedoni e treni. I controllori dei mezzi pubblici potranno quindi controllare pure il Green Pass e, quando lo riterranno necessario, potranno raccordarsi anche con le forze dell'ordine. Le verifiche saranno eseguite prevalentemente a terra e in uscita per non paralizzare la circolazione, ma anche a bordo e in entrata. I controlli saranno a campione, ma avverranno il più capillarmente possibile. Tanti gli utenti in coda ai capolinea e alle stazioni

Le linee e le stazioni dove verranno fatti i controlli

Le task force sono iniziate ad apertura servizio nelle metro. Sulla linea A le stazioni Anagnina e Battistini, sono state le prime anche perché fino alle 9 accolgono un gran flusso di lavoratori. Quindi, dalle 6, verifiche iniziate anche a San Giovanni, Termini, Flaminio Baldo degli Ubaldi, Arco di Travertino e Subaugusta. All'ora di pranzo toccherà a Barberini, Repubblica, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lepanto, Giulio Agricola e Valle Aurelia. Mentre nel pomeriggio fari di nuovo su Termini, già attenzionata anche per quanto riguarda la Meteo B da inizio servizio così come Laurentina e Rebibbia. Quindi, fino all'ora di pranzo, focus su Ponte Mammolo e Magliana, nodo scambio con la Roma-Lido. Nel pomeriggio più verifiche a Jonio, Bologna, Colosseo, Castro Pretorio e di nuovo a Termini e Tiburtina.

Nella Metro C attenzione rivolta al nodo di scambio di San Giovanni. Poi controlli saranno fatti anche a Grotte Geloni, Borghesiana, Torrenova, Torre Maura e Centocelle. Sulla Roma-Viterbo, già dalle 6, verifiche a Saxa Rubra e Prima Porta. Al pomeriggio, al capolinea Flaminio. Per quanto riguarda la Roma-Lido, al mattino via ai controlli soprattutto alle stazioni Lido Centro e Acilia. Non saranno, questi elencati, presidi fissi ma le zone con più controlli.

Gli autobus e le verifiche ai capolinea

Quello dei bus, nonostante e linee guida, resta il nodo più difficile da sbrogliare. Da oggi, tuttavia, i controlli saranno incentrati sui capolinea di piazza dei Cinquecento, Anagnina, Laurentina, piazza dei Giureconsulti, quello stazione Tiburtina, piazza Venezia, stazione Trastevere, piazza Mancini e piazzale Clodio. Controlli e forze dell'ordine che passeranno anche a Lido Centro, Subaugusta, Arco di Travertino, Eur Fermi e piazzale dell'Agricoltura.

La paura dei sindacati

I lavoratori speravano di avere sempre, anche sui bus, il supporto delle forze dell'ordine, soprattutto se ci saranno momenti di tensione. Così, però, non sarà e i sindacati temono aggressioni. "Già siamo costantemente nel mirino per i controlli dei biglietti, figurarsi con i Green Pass", dice Daniele Fuligni della Cgil. Michele Frullo, referente del sindacato Usb Trasporti Roma e Lazio incalza: "Usb ribadisce che i controlli del Green Pass non possono essere effettuati dal personale aziendale ma dalla pubblica sicurezza". Duro anche Claudio Di Francesco, battagliero segretario della UIL Trasporti: "Siamo troppo pochi e rischiamo che le aggressioni aumentino. Ormai la politica ha preso il vizio di scaricare le responsabilità al popolo in questo caso ai lavoratori".

Gli altri controlli a Roma

I controlli però non riguarderanno solo i mezzi pubblici. Altre misure saranno attive e riguarderanno esercizi commerciali, negozi e ristoranti. In questo caso viene confermata la scelta dei controlli di prossimità, anche per capitalizzare le conoscenze dei territori. Ossia, chi controllerà negozi e locali, saranno gli agenti dei commissariati di zona, i militari delle stazioni dei carabinieri e gli agenti dei presidi di polizia locale del quartiere.

Le nuove regole sul contenimento del contagio e quelle sul Super Green Pass, saranno in vigore anche nei cinema, teatri e sale da concerto, che rimarranno aperti con capienza al 100%, dove l'ingresso sarà possibile, e solo con il super Green Pass. Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale da concerto e ai luoghi dello spettacolo.