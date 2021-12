Green Pass a Roma, da lunedì 6 dicembre controllori e forze dell'ordine per le verifiche su bus e nelle metro

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, ma anche i controllori di Atac e Cotral. Sarà questa la squadra mista dei verificatori dei Green Pass ai passeggeri di metro e bus a Roma. Il piano, che scatterà da lunedì 6 dicembre, è stato messo appunto e firmato ieri dal prefetto Matteo Piantedosi. Una strategia per limitare il contagio da Coronavirus che mira a salvare il Natale, anche grazie alle misure anti assembramento per le vie del shopping, con le aperture e chiusure a soffietto delle strade già sperimentate nei giorni scorsi e che partiranno da oggi, con l'obbligo della mascherina all'aperto a Roma.

Le novità principali, tuttavia, riguardano i controlli sul trasporto pubblico locale. Il "Piano per Roma" - così si chiama il documento di 8 pagine stilato dal Prefetto - stabilisce che nell'attività di verifica della certificazione verde sui mezzi pubblici gli stessi controlli avverranno "prevalentemente in discesa", quando i passeggeri usciranno dai mezzi, e "a terra", ossia nelle stazioni principali come ad esempio Termini, Anagnina, San Giovanni, Ponte Mammolo e Tiburtina.

Controllo Green Pass ai passeggeri di metro e bus a Roma

Questo non esclude controlli a bordo o in salita, ma la scelta prevalente sarà quella di effettuarli a terra e in discesa. Il motivo è semplice: evitare momenti di nervosismo tra gli utenti e i verificatori. I controlli saranno a campione, ma avverranno il più capillarmente possibile.

A svolgerli, quindi, saranno sia le forze dell'ordine che gli operatori delle aziende delle mobilità, quindi gli addetti di Atac e Cotral, che in quanto operatori di pubblico servizio potranno verificare i Green Pass contestualmente alla verifica del titolo di viaggio. In caso di situazioni che lo richiederanno, l'operazione potrebbe avvenire con il supporto delle forze dell'ordine. Un po' come avviene ora sui bus Atac, con le guardie giurate a supporto dei verificatori a bordo dei mezzi che coprono alcune tratte sensibili.

Gli altri controlli a Roma

Altre misure riguardano i controlli su esercizi commerciali, negozi e ristoranti. In questo caso viene confermata la scelta dei controlli di prossimità, anche per capitalizzare le conoscenze dei territori. Ossia, chi controllerà negozi e locali, saranno gli agenti dei commissariati di zona, i militari delle stazioni dei carabinieri e gli agenti dei presidi di polizia locale del quartiere.



Le nuove regole sul contenimento del contagio pandemico saranno in vigore anche per i luoghi della cultura e prevedono che nei musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non è necessario il super Green Pass. Si continuerà pertanto ad accedere con Green Pass, nel pieno rispetto delle norme e dell'obbligo di indossare la mascherina. Ha spiegato in una nota del ministero della Cultura.

Diverso il caso dei cinema, teatri e sale da concerto, che rimarranno aperti con capienza al 100%, dove l'ingresso sarà possibile solo con il super Green Pass. Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale da concerto e ai luoghi dello spettacolo.