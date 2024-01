Green Game: tre scuole di Roma e provincia alle finali nazionali

L’undicesima edizione del Green Game, “il tour digitale” ha visto protagoniste le scuole di Roma e provincia con diversi istituti che accedono alle fasi finali del progetto sull’educazione ambientale.

Il Green Game tramite l’utilizzo di tecnologie interattive e con un metodo innovativo conduce gli studenti verso le corrette modalità di raccolta differenziata sensiblizzando gli alunni sulla sostenibilità ambientale. L’iniziativa che coniuga formazione e divertimento, tramite l’utilizzo di tecnologie interattive e la promozione di una sana competizione stimola e guida gli studenti coinvolti attivamente durante le lezioni, ha visto ottenere ottimi risultati da parte agli alunni e alunne della 1DA dell’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi che accede alla Finale Nazionale del Green Game Digital. Stesso risultato anche per la 1^BL Liceo Scientifico e la 1^AE Istituto Tecnico dell’IS “Piazza della Resistenza” di Monterotondo

“I Consorzi Nazionali Bioreparck, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono orgogliosi della nuova edizione del Green Game" - dichiarano congiuntamente i consorzi - "In questi anni, il Green Game ha dimostrato di essere molto più di un progetto didattico: è un'opportunità educativa per le scuole e i giovani studenti di tutta Italia. La sua missione è quella di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, educando i futuri cittadini all'importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo. Sono stati coinvolti migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, trasformando il modo in cui viene percepita l'educazione ambientale”.

L’undicesima edizione del Green Game gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Liguria, del Comune di Genova, di Regione Abruzzo, di Regione Basilicata, di Regione Emilia Romagna, del Consiglio Regionale del Lazio, di Regione Molise, di Regione Piemonte, di Regione Puglia, di Regione Toscana e di Regione Valle d’Aosta.