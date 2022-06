VIDEO | Il sogno del grande parco di Tor Bella Monaca sbatte contro l'inerzia di comune e municipio

Cumuli di rifiuti di ogni genere avvolti dalle sterpaglie e intorno alle baracche di fortuna di chi qui ci vive. Eppure, proprio qui dovrebbe sorgere un grande parco con tanto di percorso ciclopedonale e area per il parkour.

Siamo a Tor Bella Monaca, tra via Amico Aspertini e il viale che porta il nome del quartiere. A delimitare l’area, una rete ormai arrugginita e un cancello chiuso con una grande catena. Un sogno rimasto infranto ormai da anni per gli abitati della zona, e questo malgrado il progetto sembrava ormai cosa fatta con i primi scavi. “Il progetto è finanziato e la gara per i lavori fatta, ma c’è la ditta ferma da febbraio perchè attende la bonifica dell’area, per la quale Ama ha chiesto 296 mila euro - spiega Valter Mastrangeli, capogruppo di Azione al VI municipio di Roma-. Questa è una cosa che non si può accettare, perchè più passa il tempo più i rifiuti aumenteranno, e maggiore sarà il costo per liberarla dalla immondizia. Il terreno è dipartimentale quindi il Sindaco Guatieri e l’Assessore Alfonsi si devono svegliare”. Messaggio indirizzato anche al presidente del VI municipio, Nicola Franco: “Anziché pensare solo alle cerimonie, si interessi al territorio e si metta a lavorare”, continua Mastrangeli.

E in effetti sulla carta questo è un progetto davvero interessante. Non solo perchè riqualifica una grande area lasciata così al degrado e all’abbandono, ma anche perchè unirebbe di fatto due quartieri, Tor Bella Monaca e Torre Angela, con un grande parco attrezzato per i suoi abitanti.

“La questione dal municipio arriverà direttamente al Campidoglio grazie ai nostri consiglieri comunali che si stanno interessando alla cosa - conclude Mastrangeli -. Tutti dicono sempre ’ripartiamo dalle periferie’, poi però vengono abbandonate. Non vorrei pensare che il motivo questa volta sta nel fatto che questo è l’unico municipio di centrodestra di Roma, perchè i cittadini non devono pagare le diatribe politiche tra il sindaco e il presidente”.