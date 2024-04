Tutto pronto per il “Gran Premio della Liberazione”: già 2mila ciclisti iscritti

Cinque competizioni agonistiche, la più lunga delle quali sulla distanza di 138 km e due non competitive, riservate ai bambini ed agli amatori di tutte le età. Torna a Roma il “Gran Premio della Liberazione”. Un appuntamento che svolgendosi tra la Piramide, Porta Ardeatina, le Terme di Caracalla e Porta San Paolo, attraversa i luoghi che hanno fatto la storia ed anche la Resistenza.

Un evento considerato un'icona

L’evento sportivo, conosciuto a livello internazionale come “il mondiale di primavera” è stato presentato nella giornata del 16 aprile alla Centrale Montemartini. Per la settantasettesima edizione non hanno fatto mancare il proprio saluto le massime cariche capitoline, dall’assessore allo sport Alessandro Onorato alla presidente dell’Aula Svetlana Celli.

Il Gran Premio, corso per la prima volta il 25 aprile del 1946, è nato in un’epoca in cui ancora non esisteva la Repubblica italiana. Dal suo esordio, previsto su una distanza di 80 chilometri, è diventato molto di più un semplice appuntamento sportivo. È diventato una vera e propria istituzione. È per dirlo con le parole di Celli "un evento iconico”. Ed è per questo che l’amministrazione “sarò anche quest'anno alle Terme di Caracalla in una data che è simbolo e celebrazione della Libertà. Un evento che, come altri, rende Roma un luogo piacevole per cittadini, turisti e per tutti gli sportivi". Presente alla conferenza stampa alla Centrale Montemartini anche Edy Palazzi, consigliera della regione Lazio, per la quale l'evento “ha grandissimo valore culturale e turistico, un'enorme valenza sportiva ma svolge un ruolo importante per far conoscere il nostro territorio e valorizzare le grandi bellezze del Lazio”.

Il Giro ed il Gran Premio

L'evento è considerato una sorta di aperitivo in vista del prossimo ritorno del Giro d'Italia: nella città eterna, per il secondo anno consecutivo, farà infatti la sua tappa finale. E così per l’assessore Onorato è così stato raggiunto “l'obiettivo di riportare il Giro d'Italia nella Capitale e di aver rilanciato il Liberazione, che è un elemento strettamente correlato a questo grande progetto legato alle due ruote. Questo evento è fondamentale perché dà spazio ai giovani”. La gara più lunga è infatti dedicata agli under 23. “Il percorso e le bellezze di Roma faranno il resto e lasceranno ai partecipanti provenienti da tutto il mondo un ricordo indelebile. Siamo sicuri che anche in questa edizione vedremo in gara i Campioni del futuro”.

Per Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo: "Il fatto che ci sia grande spazio per i giovani è importante per tutto il movimento del ciclismo. Posso annunciare oggi con orgoglio una grande novità: per la prima volta su Roma verrà istituita un Accademy con tecnici di altissimo livello per far crescere nuovi talenti e per implementare l'attività di base, un'iniziativa che sarà un volano importante per le nuove generazioni".

I vincitori storici del Gran Premio Liberazione

L’appuntamento è quindi per il 25-26 e 27 aprile per il Gran Premio della Liberazione. La prima edizione, quella del 1946, venne vinta da Gustavo Guglielmetti che coprì gli 80 chilometri in 2h 09’ 16’’ a una velocità media 37.5 km/h, decisamente alta considerando le strade e i materiali dell’epoca. Negli anni successivi nelle varie competizioni della Gran Premio sono usciti vittoriosi Gianni Bugno, Matteo Trentin e Matthew Goss.