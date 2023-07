Come stanno i laghi del Lazio? Ecco i dati di Goletta Verde

Sono stati 25 i punti che la “Goletta dei laghi” è andata ad analizzare nel Lazio, durante la campagna del 2023. Tra i campionamenti effettuati, 8 hanno mostrato valori sopra i limiti di legge e, in 5 casi, sono stati rilevati parametri che li fanno classificare come “fortemente inquinati”.

Il lago Albano

Ci sono però anche molti risultati incoraggianti. A margine della quinta ed ultima tappa della Goletta, è arrivato il momento di trarre delle conclusioni. In particolare, il 23 luglio, Legambiente ha reso noto i risultati sul lago Albano e su quello di Bracciano. Per quanto riguarda il primo sono stati monitorati due punti e sono entrambi risultati entro i limiti. Nel dettaglio il punto presso "via Spiaggia del Lago 20", che nel 2022 era risultato inquinato, quest'anno è rimasto nei limiti di legge. Anche l'altro punto campionato, presso via dei Pescatori, è stato valutato nei limiti.

“I risultati sul lago Albano di Castel Gandolfo sono positivi: la situazione sembra migliorata nel corso degli anni”, ha dichiarato Mirko Laurenti, presidente del circolo Appia Sud il Riccio. “Continueremo a monitorare attentamente il lago per capire se questo miglioramento è sostenuto nel tempo o è dovuto ad altri fattori. La costante vigilanza è essenziale per garantire la salute a lungo termine di questo prezioso ecosistema lacustre”.

I dati su Bracciano

Nel lago di Bracciano sono stati monitorati quattro punti, e tutti sono risultati entro i limiti di legge: il punto situato di fronte alla foce del canale presso l'incrocio fra via della Rena e via San Pietro (nei limiti dal 2020); il punto presso il Lungolago Giuseppe Argenti 61/57 a Bracciano (entro i limiti nel 2020); il punto di fronte alla foce del fosso della Lobbra, in località La Lobbra a Bracciano (lo scorso anno risultava fortemente inquinato) e infine quello presso via Lungolago delle Muse in località Vigna di Valle ad Anguillara Sabazia (nei limiti dal 2019).

Gli altri laghi

“La Goletta dei Laghi 2023 ha fornito un quadro sulla situazione dei laghi laziali con numerose notizie incoraggianti e nessuna criticità da scarsa o mancata depurazione, emersa dalle analisi dal lago di Bracciano, dal Lago Albano, dal Lago di Canterno, dai Laghi del Salto e Turano e dal Lago di Vico, in quest’ultimo continua però l’enorme impatto chimico di fosforo e azoto con conseguente mancata ossigenazione. Vi sono invece ancora importanti criticità nel lago di Bolsena e nei laghi di Fondi, Sabaudia e Fogliano, dove sono necessarie azioni risolutive”, ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. “Non diamo patenti di balneabilità né giudizi sullo stato complessivo dei laghi o dei territori che vi si affacciano - ha sottolineato Scacchi - ci concentriamo sull'individuazione dei punti critici, invitando le amministrazioni, i gestori del servizio idrico e la cittadinanza stessa a essere protagonisti nel miglioramento ambientale necessario, mettendoci a completa disposizione nel continuare a indagare sulle cause dell’inquinamento e proporre azioni risolutive".

I limiti di legge come si calcolano

Come si stabilisce se è un sito è inquinato? Intanto, sul piano metodologico, va osservato che i prelievi vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).

I parametri indagati sono microbiologici vengono considerati come “inquinati” nei campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010). I giudizi si esprimono sulla base del seguente schema:

• E’ inquinato se gli Enterococchi Intestinali > 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 1000 UFC/100ml

• E’ fortemente inquinato se gli Enterococchi Intestinali > 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 2000UFC/100ml

“Dobbiamo migliorare la salubrità degli ambienti lacustri - ha concluso Scacchi - considerando anche che il Lazio è tra le regioni con maggior presenza di laghi, costieri, vulcanici, carsici o artificiali, e che quindi questi ecosistemi hanno una grande rilevanza strategica, in chiave di sviluppo sostenibile, turismo responsabile e tenuta complessiva di una risorsa idrica sempre più preziosa”.