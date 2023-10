"No all'abbattimento del Globe Theatre": 30mila firma per salvare il teatro di Gigi Proietti

No all'abbattimento del Globe Theatre. In dieci giorni sono state raccolte quasi 30mila firme su change.org per chiedere al Campidoglio di salvare la struttura costruita nel 2003 da un'idea di Gigi Proietti. Un teatro in legno di stampo shakespeariano realizzato nel cuore di villa Borghese dal Comune, con il contributo della fondazione Silvano Toti. Logorato da vent'anni di intemperie, è stato sequestrato dalla Procura dopo il crollo di una scala che ha provocato dodici feriti tra studenti e insegnanti durante uno spettacolo per le scuole.

Era il 22 settembre 2022. Da allora rimangono i sigilli. Le indagini hanno portato a diversi rinvii a giudizio, insieme alle indicazioni necessarie per una riapertura della struttura in sicurezza. "La relazione della Asl richiede il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza a partire dalla scala crollata" si legge nella petizione che ricostruisce i fatti. "Nel documento, la scala collassata va sostituita così come tutti i giunti in ferro. Sarà necessario effettuare una verifica sulla stabilità delle travi in legno attraverso collaudi effettuati da società specializzate nel rilascio di certificati di idoneità altrimenti i sigilli non verranno rimossi".

Una strada lunga e complessa. Al momento la strada più probabile sembra quella dell'abbattimento e della pianificazione di un nuovo teatro. Ma tocca capire chi metterà i soldi. "Per decidere del futuro della struttura ci sarà una prima riunione in Campidoglio, che avvierà la verifica dello stato di agibilità del manufatto, così da capire quale strada migliore seguire" ha fatto sapere l'assessore Miguel Gotor. Il Comune, lo ricordiamo, ha già stanziato oltre 300 mila euro per salvare la stagione teatrale 2023 con la costruzione, quella sì provvisoria, dell'arena Gigi Proietti Globe Theater, un mini teatro adiacente al Globe.

La mozione in aula

Di ieri l'approvazione di una mozione dei consiglieri di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Con questo atto, l'aula impegna il sindaco e la Giunta a realizzare tutte le azioni possibili per scongiurare l'abbattimento della struttura, recuperarla, metterla in sicurezza e ripristinarne l'agibilità. Chiediamo inoltre che siano salvaguardati i tanti professionisti che ruotano intorno a questa storica realtà cittadina e il loro enorme bagaglio di professionalità" commentano i consiglieri renziani. "Siamo soddisfatti per l'orientamento che ha espresso oggi l'aula votando a favore del nostro provvedimento: l'obiettivo è restituire ai romani un meraviglioso luogo di socialità e una delle più importanti insegne del panorama culturale romano. Un patrimonio immenso che non può andare perduto per sempre".