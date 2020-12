Gli studenti di 20 scuole di Roma occupano stazione abbandonata a Trastevere

Oggi a Roma decine di studenti medi hanno occupato una stazione abbandonata di Ferrovie dello Stato a Trastevere dando vita ad un'assemblea contro la gestione dell'istruzione nella crisi da parte del governo. La protesta ha visto la partecipazione di studenti da oltre 20 scuole di Roma appartenenti ai collettivi cittadini e il sostegno del Fronte della Gioventù Comunista.

Le motivazioni sono state espresse in una nota da alcuni dei rappresentanti della protesta: "Stiamo occupando uno dei tanti spazi abbandonati della città per lanciare un forte messaggio contro la gestione dell'istruzione nella crisi da parte del Governo. Si doveva garantire un rientro a scuola in sicurezza investendo nel sistema sanitario e nei trasporti, destinando spazi per la didattica senza costringere gli studenti a studiare in classi pollaio, mettendo in sicurezza reale i luoghi di studio. Ma non è stato fatto nulla di tutto questo perchè il Governo PD-M5S-LEU ha pensato esclusivamente a garantire gli interessi delle imprese facendoci tornare a una dad classista e senza garanzie. Non resteremo a guardare mentre il nostro diritto allo studio viene calpestato, ci vogliono chiusi in casa a subire ma ci troveranno nelle strade a lottare".