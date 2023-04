Gli studenti del Liceo Plauto protagonisti di una giornata di sensibilizzazione del progresso scientifico

Lunedì 3 aprile a Roma si è tenuto l’incontro “Health for All – Salute per tutti” di Fattore J che mira a sensibilizzare i giovani sulla scienza e sul progresso scientifico per futuro migliore e più sano.

L’evento si inserisce in occasione del 75esimo anniversario (il 7 aprile) della Giornata Mondiale della Salute istituita dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). Il progetto targato Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, insieme a Cittadinanzattiva ha visto coinvolti i ragazzi del Liceo Plauto in sessioni pratiche su tecniche di podcasting, video making, grafica e storytelling, per potersi cimentare in un grande contest che li vedrà protagonisti nel loro racconto della salute del futuro. Gli elaborati dei giovani saranno selezionati e giudicati da una giuria d’eccezione composta da professionisti del mondo della comunicazione e della scienza. I vincitori nelle singole categorie saranno premiati nell’evento milanese di maggio.

“Più fiducia, più salute, più futuro” è stato il motto di questa terza edizione del progetto e proprio su questo spinge Paola Angelucci, assessora ai Lavori Pubblici, Mobilità e Scuola del municipio IX secondo cui l’unico strumento per ottenere risultati e fiducia è la conoscenza”. In un contesto in cui sono ancora molti i passi da fare per garantire la “salute per tutti”, l’incontro con la partecipazione di Cittadinanzattiva è stato un momento informativo interattivo e di confronto che ha saputo coinvolgere i giovani sulla complessità del tema della salute pubblica e globale. “Dalla nostra indagine su un panel rappresentativo di cittadini dei Paesi europei emerge che il 76,7% degli intervistati ritiene prioritaria una strategia che garantisca la salute globale, ossia l’accesso alla salute per tutti. Con la Carta civica abbiamo l’intento di promuovere la consapevolezza dei cittadini e delle Istituzioni in favore della salute globale come diritto umano fondamentale e al fine di individuare azioni concrete per tutelare lo stato di benessere biologico, psicologico e sociale. La tutela passa dalla riduzione delle disuguaglianze favorendo, nel contempo, uno sviluppo sostenibile per il Sistema Salute” – ha commentato Annalisa Mandorino Segretaria Generale di Cittadinanzattiva.

L’evento ha visto la partecipazione non solo della scuola e della politica ma anche di esponenti del campo della medicina come Sara Ramella, prorettrice con delega all'integrazione e Impatto sociale, Università Campus Bio Medico di Roma che parlando dell'oncologia radioterapica ha dichiarato: “Poter offrire trattamenti di alto livello in tutta Italia è incoraggiante per il nostro Paese ed è un messaggio importante che fa capire ai giovani quanto la salute sia il nostro bene primario dove non esistono disuguaglianze geografiche, sociali e culturali. L'oncologia radioterapica è un esempio eccellente di integrazione tra innovazione tecnologica e dedizione per la salute dell'uomo”.

Hanno partecipato anche Sonia Schirato, dirigente scolastica, Monica Gibellini, Government Affairs, Policy & Patient Engagement Director di Janssen Italia, l’azienda farmaceutica di Johnson&Johnson, Mirta Michilli, direttrice generale, Fondazione Mondo Digitale e Rodolfo Lena, vicepresidente VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare e Componente II, Commissione Affari europei e internazionali, cooperazione fra i popoli del Consiglio regionale del Lazio che sottolineato l’importanza della ricerca scientifica e dei giovani: “Voi siete il nostro presente e il vostro futuro dipenderà esclusivamente da voi e dalla voglia che avete di dimostrare quanto valete. Ognuno di voi ha un valore importantissimo e insieme potete creare una comunità forte che crede nel futuro. Noi vi supportiamo ma le scelte che farete dipendono solo da voi”.