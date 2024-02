A Roma in arrivo mille telecamere. Obiettivo un Giubileo più sicuro

Per il Giubileo verranno potenziati i sistemi di video sorveglianza in città, con l'installazione di mille telecamere e una centrale operativa con nuovi sistemi e nuovi software per controlli più capillari sul territorio. La novità è stata illustrata dal comandante della Polizia locale Mario De Sclavis, chiamato in commissione Giubileo per fare il punto sulle misure di sicurezza adottate in vista dell'Anno Santo.

"Quando inizierà il Giubileo ci concentreremo su alcune criticità, le stazioni metropolitane ad esempio saranno una priorità perché saranno prese d’assalto, i flussi dei pellegrini si aggiungeranno ai milioni di turisti che ogni anno sono presenti sul territorio per le vacanze romane" ha spiegato il Comandante.

"Il Corpo di Polizia Locale sta lavorando su più fronti per garantire maggiore sicurezza e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Gli interventi sono legati sia alle cantierizzazioni delle diverse aree della città, con adattamenti e modifiche della viabilità che di volta in volta vengono tempestivamente comunicati ai cittadini, sia alla sicurezza urbana ma anche al decoro e alla sicurezza stradale" spiega il presidente di Commissione, consigliere Dario Nanni.

Dai b&b abusivi al decoro urbano

Altri fronti su cui i vigili urbani saranno chiamati a intervenire riguardano le strutture ricettive abusive, attraverso la messa in campo di nuclei operativi specifici di agenti e funzionari che svolgeranno attività di ricerca, analisi incrociate di dati e controlli più puntuali delle strutture che risulteranno non in regola con le autorizzazioni. E in parallelo si lavora anche sul decoro urbano.

"Stiamo ridando decoro e lustro ad alcune zone con il pattugliamento costante. Stiamo lavorando per avere un ufficio mobile per il fotosegnalamento nei pressi dell'ingresso di Palazzo Massimo a Termini. Contemporaneamente pattugliamo piazza Vittorio e i colonnati. Di notte andiamo un po’ in sofferenza, possiamo mettere in campo una sola pattuglia per municipio più altre pattuglie dei nuclei speciali, che sono operative anche sugli incidenti stradali" ha detto ancora De Sclavis.

"Continueremo come Commissione a monitorare il proseguimento delle attività legate alla sicurezza e al decoro - conclude Nanni - affinché la città sia resa più sicura possibile in vista del Giubileo sia per chi ci vive che per chi verrà a visitarla da turista o pellegrino".