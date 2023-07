VIDEO | Giubileo, cantiere sottovia piazza Pia: come cambia la viabilità

Abbiamo chiesto all’assessore Patanè di spiegare in dettaglio le modifiche al traffico veicolare per tutta la durata dei lavori

Presente alla conferenza stampa di presentazione del progetto di pedonalizzazione di piazza Pia, ovvero il cantiere simbolo dei lavori in occasione del Giubileo 2025, l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, spiega come sarà la viabilità per tutta la durata dei lavori.

Un intervento che richiederà 18 mesi di lavori, con l’apertura del cantiere prevista entro il 21 agosto. Oltre alle auto, ovviamente, saranno modificati i percorsi di alcune linea di autobus.