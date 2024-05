Giubileo 2025 SpA: prende vita il cantiere che vuole cambiare volto alla città

Parte da via Ottaviano il progetto di rinnovamento dei cantieri, che da barriere possono diventare strumenti di dialogo e interazione con i cittadini. L’iniziativa - si legge in una nota - è di Giubileo 2025 Spa, la Società che assicura l’attuazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma.

In qualità di soggetto attuatore dell’intervento di rigenerazione di via Ottaviano, Giubileo 2025 Spa ha dato voce al cantiere rendendolo partecipe della Giornata Mondiale dei Bambini, celebrata da Papa Francesco il 26 maggio a Piazza San Pietro, che ha chiamato a raccolta bambine e bambini provenienti da tutto il mondo. Le recinzioni del cantiere sono state personalizzate con grafiche e messaggi di fiducia e speranza nel futuro, rivolti ai piccoli pellegrini per accoglierli lungo il percorso verso l’appuntamento con il Santo Padre.

Con questa iniziativa, condivisa con il Comune di Roma, la Società si unisce all’incoraggiamento alle giovani generazioni ad essere protagoniste del futuro e allo stesso tempo intende contribuire ad alleggerire le interferenze derivanti dalle lavorazioni nell’area, trasformando il cantiere in elemento di arredo urbano, capace di interagire e creare condivisione con i cittadini, i pellegrini e i turisti.

Come cambierà via Ottaviano

Il progetto di riqualificazione di via Ottaviano ne prevede la trasformazione in un boulevard pedonale, che offrirà al territorio un’area dove recuperare i rapporti ambientali e sociali, e che in occasione del Giubileo del 2025 sarà un punto di transito per migliaia di persone. L’intervento si inserisce in uno dei pilastri del Piano per il Giubileo 2025: la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e degli spazi pubblici della città, con particolare attenzione alla manutenzione delle vie di accesso, dei percorsi pedonali e delle piazze, attraverso la creazione di uno spazio pubblico di qualità.