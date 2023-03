Giubileo 2025, con le procedure d'urgenza aumenta il rischio di fenomeni di corruzione e infiltrazioni criminali

Infiltrazione criminali, corruzione e lavori scadenti. È questo il rischio in cui, secondo un noto studio di avvocati romani, rischia di incorrere la Capitale con il Giubileo Universale della Chiesa cattolica, in programma nel 2025. Da qui ai prossimi due anni, Roma vedrà l’apertura di cantieri relativi a 135 opere pubbliche, la realizzazione di 335 progetti su 283 siti archeologiche per il progetto “Caput Mundi” ed altri lavori che cambieranno il volto della città, per una spesa complessiva che ammonta a circa 2,1 miliardi di euro. Una montagna di soldi che, di sicuro, farà gola alle organizzazioni criminali.

L’allarme

Già al momento del suo insediamento alla Pisana, il neo governatore del Lazio, Francesco Rocca, aveva “bacchettato” il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sottolineando come non saranno ammessi ritardi sui lavori, nonostante lo stesso primo cittadino abbia promesso l'avvio dei cantieri entro giugno 2023. Un allarme sottolineato anche dalla CNA di Roma, che, in una nota aveva evidenziato il blocco degli investimenti a soli due anni dallo storico evento.

Attenta programmazione

Anna Romano, partner dello studio legale Satta Romano & Associati, tra i più importanti di Roma per quanto concerne materie relative al diritto pubblico, ha scritto, in una nota, che “tanti investimenti pubblici che richiedono, o meglio avrebbero richiesto, un’attenta programmazione degli interventi”. Il pericolo, secondo la legale, nasce dall’introduzione, con il decreto Pnrr 3 approvato dal consiglio dei ministri e al vaglio del Senato, della possibilità che gli “interventi vengano realizzati con ricorso a procedure “d’urgenza”, ossia a iter più veloci e semplificati rispetto ai binari ordinari”.

Procedure, ricorda la Romano, che “possono essere utilizzate solo ove strettamente necessarie ed in casi eccezionali” visto che, di fatto, seguono iter acceleratori rispetto a quelle ordinarie. I ritardi, evidentemente, ci sono ma questa non potrà andare a scapito “dell’efficienza” e dell’attenzione alle “infiltrazioni criminali e corruzione”.

Accorta selezione

Se il testo per il Giubileo dovesse essere confermato, sarà necessaria “un’accorta selezione delle offerte sotto il profilo tecnico – continua la Romano - oltre che economico”. Infine, sarà importante poter verificare “i requisiti posseduti dall’operatore economico affidatario” dei lavori, con una particolare attenzione delle “prescrizioni antimafia, delle misure di prevenzione, nonché sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.