Giubileo 2025, a rischio le opere che non devono essere consegnate entro la fine del 2024

Le opere non “essenziali e indifferibili” per il Giubileo 2025 verranno “riformulate” a livello di “tempi e costi”. Tradotto: alcune opere non verranno realizzate in tempo per l’apertura della Porta Santa. È quanto è emerso nel corso dell’audizione della commissione speciale Giubileo alla quale, tra gli altri, ha preso parte Ida Tramonti, responsabile segreteria tecnica istituzionale, corporate affairs delle Ferrovie dello Stato Italiane, in qualità di soggetto attuatore degli interventi giubilari. Gli interventi da completare inderogabilmente entro la fine del 2024 vedranno una rimodulazione di "tempi e costi". Quelli meno urgenti, invece, vedrnano dei tagli ai finanziamenti.

Cosa sono le opere "essenziali e indifferibili"

Il programma per il Giubileo 2025 prevede due tipi di opere, "essenziali e indifferibili" e "essenziali". Le prime, devono essere concluse entro dicembre 2024 mentre le altre hanno un tempo più ampio. Le opere "essenziali e indifferibili" godono anche di procedure più veloci proprio per fare in modo che siano pronte per l'evento giubilare. Tra queste c'è, per esempio, il sottovia di piazza Pia mentre è inserito nelle opere solamente "essenziali" la riqualificazione delle pavimentazioni storiche.

"Quello che è emerso nella cabina di regia sul Giubileo della scorsa settimana - ha spiegato Tramonti - è che si sta lavorando per avere una certezza del quadro infrastrutturale, in particolare per quanto riguarda i gruppi Rfi ed Anas. Si è affrontato il tema delle opere che sono effettivamente fattibili da qui a 12 mesi". Da questa cabina di regia sono emerse "una serie di criticità attuative" e, per questo, ci sarà una nuova "formulazione di tempi e costi per alcune opere essenziali e indifferibili". Un colpo di scure, invece, per quei lavori che non hanno scadenze strette: "una parte dei finanziamenti verrà tagliata e rimodulata" ha detto Tramonti. A breve, quindi, verrà presentato questo nuovo piano e già si attendono le polemiche da parte di quei territori che, inevitabilmente, vedranno stralciati tutti o in parte dei lavori che attendevano da tempo.

Le stazioni da riqualificare

Durante l’audizione si è parlato, nello specifico, dello stato di avanzamento dei lavori nella stazione di Roma San Pietro, Termini, Torricola, Tuscolana, Aurelia, Trastevere, nella stazione Pigneto e della ciclabile Monte Ciocci. In linea generale, per quanto concerne questi lavori che interessano Rfi, si stanno rispettando i tempi anche se con qualche problema che, però, dovrebbe essere superato.

Le stazioni ferroviarie

Dall’audizione è emerso che procedono secondo i programmi i lavori di tutte le opere che andranno terminate entro la fine del prossimo anno: parliamo dell'accessibilità alla stazione Trastevere, Roma Termini e Roma San Pietro. In quest’ultima, i cantieri sono partiti a giugno dello scorso anno, per un valore di 11 milioni di euro, e termineranno entro il quarto trimestre del 2024. Qui, a febbraio, partiranno i lavori su banchine e pensiline mentre sono già stati montati i nuovi ascensori. A dicembre, è previsto l’avvio dei lavori sulla piazza antistante la stazione.

Alla stazione Termini, sono iniziati i lavori dei due sottopassi. Le opere prevedono anche la riqualificazione dei marciapiedi, delle pensiline e il miglioramento dell’uscita sul lato di via Giolitti. Partiti anche i lavori sui binari est che, finalmente, saranno coperti da una tettoia.

Procedono anche i lavori alla stazione Torricola e a quella di Tuscolana, dove sono iniziati le operazioni sugli spazi dedicati all’attesa degli utenti. A Trastevere, dove è previsto un investimento di 8 milioni di euro, si sta lavorando per avviare i cantieri sul lato di via Marconi per il completamente del sottopasso mentre è quasi pronto il sottopasso centrale dove mancano solo le rifiniture.

Durante l’audizione si è discusso anche della terza gara indetta per la stazione Pigneto, dopo che le prime due sono andate deserte perchè, ha detto Gabriele Camoni di Rfi e Rup dei lavori, i privati hanno manifestato (e di fatto non hanno partecipato alla gara) una scarsa redditività dell’intervento. Sempre sulla stazione Pigneto, la piazza pedonale e il sottopasso di collegamento con la metro C verranno completati all’inizio del 2028. Quindi, per il Giubileo, ci si augura di avere una stazione in versione “light”.

Ciclabile Monte Ciocci

La pista ciclabile di Monte Ciocci, che nei progetti arriverà fino alla stazione di San Pietro e, da lì, fino alla Passeggiata del Gelsomino, si realizzerà ma costerà 6,7 milioni di euro anzichè 5 milioni come previsto inizialmente. Non avrà variazioni, invece, il percorso che era stato pensato quando era stata proposta l’opera.