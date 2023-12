Giubileo 2025, arrivano i primi 100 autobus elettrici ma preoccupano rimesse e punti di ricarica

I primi 100 autobus elettrici previsti per il Giubileo ci saranno ma preoccupano le stazioni di ricarica. Non solo. Ad oggi è quasi impossibile fare previsioni su quanta autonomia avranno i mezzi e su dove andranno a ricaricarsi. È quanto ha detto l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, intervenuto nella commissione speciale Pnrr convocata dal presidente Giovanni Caudo.

L’investimenti sugli autobus elettrici

Parliamo della maxi gara da 292 milioni di euro complessivi: 208milioni e 500 mila euro per acquistare 411 nuovi autobus elettrici e altri 84 milioni per le infrastrutture di ricarica senza le quali, ovviamente, i mezzi non avrebbero energia per spostarsi. Parte dei fondi, come detto, arrivano dal Pnrr ed un’altra direttamente da Atac.

Per quanto riguarda i nuovi autobus, la gara indetta da Atac a giugno 2023 e scaduta ad ottobre ha visto vincitrice la Romana Diesel su mandato di Iveco. Ora, per rispettare i tempi previsti dal Pnrr, bisognerà firmare il contratto entro il 31 dicembre 2023: “Siamo nei tempi” ha detto Patanè, salvo imprevisti quali, ad esempio, eventuali ricorsi degli altri tre operatori che avevano partecipato al bando. La gara era divisa in tre lotti: 202 autobus da 12 metri per le rimesse di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza; 194 bus, sempre da 12 metri, per Grottarossa e Tuscolana; 15 autobus da 18 metri, i cosiddetti “jumbo” , destinati all’autorimessa di Grottarossa.

La consegna entro il 2024

Sperando per il meglio, ovvero che non ci siano ricorsi o problemi per quanto riguarda la gara appena aggiudicata, si è cercato di capire quali siano i tempi di consegna dei mezzi. Patanè non ha voluto dare date precise in questo senso. Ha detto che “entro il 2024 avremo i primi 100 autobus dei 411 previsti”. I mezzi, quindi, ci saranno per il Giubileo ma a condizione che si abbia un posto dove metterli.

Le infrastrutture di ricarica

Patanè ha fatto il punto sui depositi che andranno ad ospitare i nuovi mezzi. Le rimesse individuate sono quelle di Portonaccio “bis”, Tor Sapienza, Grottarossa, Trastevere. Parliamo di stabili di proprietà di Atac a differenza di quello di piazza Ragusa "Tuscolana", che Roma Capitale ha acquistato per aiutare Atac con il concordato .

Per riuscire a “elettrificare le rimesse”, Atac insieme alle aziende di trasporti di Milano, Atm, e Napoli, Anm, si sono riunite nel Consorzio Full Green, uno strumento che serviva per fare in modo che le aziende si supportassero a vicenda per la transizione ecologica, specialmente a livello di “know how”. È stato proprio il consorzio che si è occupato del progetto di fattibilità tecnico economica delle nuove rimesse e stazioni di ricarica. Toccherà sempre a questo soggetto anche l’attivazione della gara per far partire i lavori. In tal senso, “si è pensato alla formula dell’accordo quadro – ha spiegato Patanè – prima è però indispensabile la stipula della convenzione tra Comune di Roma e Atac per espletare la gara”.

La rimessa di Portonaccio

I tempi sembrano stretti ma Patanè non è preoccupato. Decisivi saranno i lavori presso la rimessa di Portonaccio: “I primi 100 autobus verranno ospitati lì perché dovrebbe essere “infrastrutturata” in tempo. Per il resto dei mezzi avremo più tempo”. Il vero problema, quindi, è dove mettere i nuovi bus e, inoltre, dove ricaricarli.

Rimessa di via Ragusa

Per quanto concerne l’unica rimessa di proprietà di Roma Capitale, quella di piaza Ragusa, si potrebbe utilizzare lo schema del project financing, quindi il partenariato pubblico – privato. Si è fatta avanti Enel X Italia Srl che ha proposto la propria candidatura per l’affidamento del servizio di efficientamento energetico per l’elettrificazione del deposito di piazza Ragusa. Il progetto prevede la manutenzione e riqualificazione edile dello stabile. “L’introito che Enel X propone – ha sottolineato l’assessore - deriva dalla produzione di energia da fonti alternative”. Dalla conferenza dei servizi sono già arrivati i pareri favorevoli: “Siamo in attesa della proposta vera e propria – ha continuato Patanè - del piano economico finanziario di Enel X sul quale potremo esprimerci con i nostri consulenti, quindi con Cassa Depositi e Prestiti”.

Serve una centrale elettrica ad hoc

I tempi stringono. Il passaggio al full green comporta anche una riorganizzazione aziendale non indifferente. “Un autobus elettrico non si può sostituire uno a uno con un autobus normale. Questo influisce sulle turnazioni, l’organizzazione dei depositi e anche sull’infrastrutturazione. Per supportare la potenza necessaria a elettrificare e ricaricare 194 autobus bisogna rifare anche la centralina di Areti. Una vera e propria centrale elettrica che supporti questa attività”.

Autonomia e tempi di ricarica

È stato chiesto al rappresentante di Atac, l’avvocato Mideo, anche notizie in merito all’autonomia dei mezzi elettrici che verranno acquistati. “Dovremmo stare sugli oltre 200 chilometri al giorno – ha risposto - nel dire questo ho usato apposta il condizionale. Oggi non ci sono punti di riferimento in materia, chi gestisce flotte elettriche lo fa su poche linee, con porzioni limitate di territorio che vengono servite. Con 411 autobus – ha continuato - copriremmo un quarto dell’uscita dei mezzi di Roma. L’obiettivo, dal 2027 in poi, è comprare solo elettrici e man mano sostituirli con quelli a idrogeno”. Intanto, sono previste, per le linee più lunghe e che verranno maggiormente “stressate” dall’utenza, dei punti di ricarica lungo i percorsi.