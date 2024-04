Arriva nel Lazio il giubbotto che scopre le aritmie

Un giubbotto dotato di 252 sensori che, indossato dal paziente, è in grado di fornire una mappatura 3D del cuore in tempo reale, anche con un singolo battito. La Asl Roma 6 l’ha sperimentato per la prima volta su un paziente presso gli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno. Si tratta del primo utilizzo del sistema di mappaggio non invasivo 3D del cuore per la diagnosi dei ritmi cardiaci irregolari.

Come funziona il giubbotto che scopre le aritmie

Ad utilizzare il giubbotto è stata l’equipe di Elettrofisiologia guidata dal direttore della Uoc (Unità operativa complessa) di Cardiologia, Natale di Belardino, per due pazienti affetti da extrasistolia ventricolare frequente e complessa. Il nuovo sistema Medtronic ha permesso di effettuare una diagnosi in modo totalmente non invasivo e definire la migliore strategia clinica, in linea con i principi della corretta appropriatezza terapeutica.

I vantaggi

“L’esame diagnostico tradizionale – spiega in una nota la Asl Roma 6 - prevede un approccio invasivo che richiede l’inserimento di un sondino nel cuore, tramite un‘arteria o una vena, al fine di individuare l’origine dei ritmi cardiaci irregolari. Grazie all’innovativo sistema di mappatura dei disturbi del ritmo cardiaco è possibile effettuare una diagnosi in maniera totalmente non invasiva, senza l’introduzione di cateteri all’interno di atri e ventricoli, quindi adatto a tutti e ad ogni età”. Da oggi, dunque, negli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno sarà possibile sottoporsi a questo esame in tranquillità, acquisendo importanti informazioni circa l’origine di un’aritmia cardiaca e facilitando la diagnosi di forme aritmiche complesse e la relativa scelta terapeutica più appropriata.