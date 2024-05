Addio a Giovanna Marini. La cantautrice popolare aveva 87 anni

Angelo Branduardi l'ha definita "un'autentica cantastorie". Giovanna Marini si è spenta a Roma l'8 maggio a 87 anni. Cantante, compositrice, ha rappresentato la musica popolare italiana e romana, la tradizione del cantautorato che attraversa le epoche e si fa attivismo, lotta.

Nata il 19 gennaio 1937 nella Città Eterna, Giovanna Marini viene tirata su da una famiglia di musicisti e negli anni '70 fonda la prima scuola di musica popolare in Italia, a Testaccio. Ma la sua storia inizia molto prima: studia e si diploma in chitarra al Santa Cecilia, si perfeziona con Andres Segovia. Negli anni '60 collabora con mostri sacri della letteratura e della musica come Italo Calvino, Dario Fo, Gianni Bosio, Roberto Lydi, Pier Paolo Pasolini, Diego Carpitella. Parole, musica, poesia insieme. E infatti collabora con Peppino Marotto, celebre poeta sardo.

Nel 1964 partecipa allo spettacolo "Bella Ciao" a Spoleto, l'anno dopo a "Ci ragiono e canto", "Vi parlo dell'America", "Chiesa Chiesa ed Eroe" con Dario Fo. Giovanna Marini, però, per arrivare al grande pubblico dovrà attendere decenni: nel 2002 incide con Francesco De Gregori "Il fischio del vapore". A quel punto diventa la "Joan Baez" italiana, colonna della musica italiana del Novecento, portavoce del canto popolare e del suo valore politico. Valore politico che si esprime scrivendo su Ustica con Marco Paolini, sulla morte di Pasolini e quando compone "Treni per Reggio Calabria".

Il 25 aprile del 2023 ha cantato "Bella Ciao" alla Garbatella.