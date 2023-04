Le due giornate della protezione civile al Circo Massimo

Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 dalle ore 09:30 fino al tardo pomeriggio al Circo Massimo si terrà l’evento a ingresso gratuito “Le giornate della Protezione Civile-Il Volontariato e le Istituzioni per la resilienza della comunità capitolina.

Protezione Civile al Circo Massimo

L’iniziativa consiste in due intense giornate dedicate alla protezione civile, nelle quali sia il volontariato che le Istituzioni, diffonderanno la conoscenza dei rischi e stimoleranno comportamenti responsabili e misure di autoprotezione per evitare e mitigare i danni e per far crescere la resilienza della comunità.

All’evento si potrà partecipare a diverse attività dal rischio idraulico-idrogeologico, all’antincendio boschivo, al maremoto e al terremoto e al percorso esperienziale itinerante nel quale tutti potranno passeggiare per essere informati sui rischi e sulle buone prassi di autoprotezione, attraverso la distribuzione di materiali informativi e tramite le diverse presentazioni e dimostrazioni pratiche svolte dagli operatori in campo.

Nelle due giornate sarà dato grande spazio anche ai bambini e ai ragazzi delle scuole che potranno partecipare ad innumerevoli attività divertenti e, nello stesso tempo utili, per imparare a riconoscere e affrontare i rischi, per la salvaguardia della propria incolumità.

Protezione Civile e Via Crucis

In occasione della Via Crucis che si terrà venerdì 7 aprile la protezione civile di Roma Capitale, sarà presente in 60 postazioni predisposte lungo l’area attorno al Colosseo e 150 volontari di protezione civile, coordinati dal personale della protezione civile capitolina.

In Via Vittorino da Feltre, tra il ponte pedonale e Via Nicola Salvi, sarà presente, in contatto con la sala operativa H24, il posto di comando avanzato-PCA con personale specializzato della protezione civile di Roma Capitale, che coordinerà gli operatori presenti nell'area dell’evento.