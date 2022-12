Tre tonnellate di rifiuti raccolti a Roma con l'iniziativa di McDonald's

Fra ottobre e novembre 2022 "Le giornate insieme a te per l'ambiente" di McDonald a Roma hanno portato alla raccolta di oltre 600 sacchi di spazzatura per un totale di 3 tonnellate di rifiuti.

All'iniziativa alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, che ha interessato diverse aree dei comuni coinvolti ha visto la partecipazione di più di 650 volontari e dei dipendenti di oltre 25 ristoranti McDonald’s del centro e dell’area metropolitana di Roma e i cittadini.

Allargando lo specchio fuori la Capitale, l'edizione 2022 delle "Giornate insieme a te per l'ambiente", realizzate in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, ha visto il coinvolgimento di 6mila volontari e la raccolta di oltre 18 tonnellate di rifiuti.

Con queste giornate McDonald's ha rinnovato la sua vicinanza ai territori in cui opera con i suoi 670 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali. L'iniziativa si inserisce ai tanti lavori di McDonald's verso la transizione ecologica come l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.