Giornata mondiale vittime della strada: scarpe bianche per ricordare i 174 morti a Roma e provincia

Marisa Di Pietro è l'ultima vittima Morta mentre si trovava a bordo di un'auto sulla via Bufalotta. Un bollettino di guerra. La 63enne è la vittima 174 di a Roma e provincia dall'inizio di questo 2023: automobilisti, ciclisti, pedoni, scooteristi, motociclisti, autotrasportatori, autisti. Dai bambini agli anziani, senza distinzioni, ad accomunarli il pianto di amici e parenti che non potranno mai più rivederli. Una strage continua, che viene ricordata il 19 novembre in occasione della "Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada". A Roma, come in altre dodici città italiane, associazioni, movimenti e cittadini sono scesi in strada. Sotto il Vittoriano sono state posate in terra centinaia di paia di scarpe, ognuno con vicino un piccolo cartello con il nome della vittima, dai pedoni ai ciclisti. Poi si è tenuto anche un minuto di silenzio.

Giornata mondiale ricordo vittime della strada

"È andata bene e male, perché se siamo qui oggi è perché abbiano un grosso problema - le parole a RomaToday della presidente del Movimento Diritti dei Pedoni Francesca Chiodi -. Una giornata importante, in memoria delle vittime della strada. A Roma e in altre 12 città italiane con movimenti e associazioni siamo scesi in piazza con centinaia di scarpe bianche e un fiore. Accanto un cartello con il nome di tutte le 174 vittime della strada di questi primi undici mesi del 2023. Affinché il loro nome sia associato a un volto, per ricordarli. Per non perdere la memoria su questa strage continua che non accenna a fermarsi. Vogliamo che i bambini possano giocare in strada senza rischiare di perdere la vita. C'erano associazioni, movimenti, familiari, amici e parenti. Oltre 30 associazioni solo a Roma. Vorremmo essere in piazza non per commemorare le persone che non ci sono più, ma per rivendicare il diritto alla sicurezza stradale. Un filo conduttore in tutta Italia "Viva la strada".

Una giornata importante, anche per ottenere delle risposte e ridurre il numero di questo tragico bollettino di guerra che aumenta giorno dopo giorno: "Chiediamo alle istituzioni e alle amministrazioni di invertire questa tendenza. L'unico numero che siamo disposti ad accettare è Zero vittime - conclude Francesca Chiodi -. Abbiamo i mezzi per ridurre la mortalità sulle strade: zone 30, nuove modalità di strisce pedonali, ridisegnare alcune strade. Tanti proclami ma manca una visioe d'insieme per avere politiche reali e incisive di prevenzione".

Domenica ecologica

Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada capitata in concomitanza con la Domenica Ecologica con i romani che hanno preso d'assalto le strade del centro, raggiunto questa mattina sui mezzi pubblici, a piedi, in bicicletta o con il proprio cane. In via dei Fori Imperiali diversi piccoli eventi musicali, concertini e sfilate di trampolieri e personaggi mascherati come Mary Poppins o la fata dei fiori. Vicino la una manifestazione a memoria delle 174 vittime della strada del 2023. "Questa è la città che risponde alla sfida di raggiungere livelli di qualità dell'aria migliori ha commentato l'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi - ma era importante anche essere presenti alla manifestazione 'Viva la strada' per ricordare le vittime della strada a Roma".

Viva la strada

Organizzata da numerosi associazioni, movimenti e onlus la manifestazione Viva la strada è stata promossa "per chiedere sicurezza e politiche reali e incisive di prevenzione". "Uniti insieme ad altre città per commemorare le vittime di un conflitto che non dovrebbe esistere, e per rivendicare il diritto alla strada come luogo di incontro e di vita. Per dire tutti e tutte bastamortinstrada".

Le parole del presidente Mattarella

A ricordare l'importante giornata anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Le vittime della strada sono una inaccettabile perdita che unisce nel dolore famiglie, società civile e istituzioni. La sicurezza stradale è una priorità, un obiettivo da realizzare con azioni concrete e immediate per fronteggiare un fenomeno che permane e mette a repentaglio l'incolumità sociale".

"La drammatica emergenza dettata dall'elevato numero delle vittime della strada, che ogni giorno continua a registrarsi, non può tradursi in atteggiamento di rassegnazione di fronte a un fenomeno che, tra l'altro, colpisce in particolare i bambini, i ragazzi con età inferiore a 17 anni e gli 'utenti vulnerabili della strada' - ha continuato il capo di Stato -. La sicurezza stradale è un bene prioritario irrinunciabile, legato al diritto alla vita, alla salute, alla libera circolazione: diritti costituzionalmente garantiti, che possono essere lesi, in un attimo, da comportamenti imprudenti o da distrazioni fatali con conseguenze drastiche e permanenti. Grande attenzione va rivolta agli strumenti proposti dall'Unione Europea, a partire dal 'Quadro strategico' che invita gli Stati membri all'adozione, tra gli altri, di interventi sulla sicurezza delle infrastrutture, dei veicoli e dell'utenza con l'obiettivo della progressiva riduzione, fino all'auspicato azzeramento, del numero di vittime di incidenti stradali. Parallelamente, è fondamentale diffondere una cultura della responsabilità alla guida, nelle giovani generazioni e negli adulti, che possa aumentare il livello di consapevolezza dei rischi connessi alla quotidiana circolazione su strada". Secondo Mattarella, "rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è un compito complesso e irrinunciabile che richiede l'impegno a questo scopo di tutti gli attori coinvolti, Autorità pubbliche, costruttori, cittadini, per un modello di mobilità che punti a minimizzare i rischi".

Proposta legge Strade Sicure

"Oggi, 19 novembre si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, ancora una volta voglio ricordare l’importanza di riflettere sulla necessità di migliorare la sicurezza stradale e di promuovere comportamenti responsabili - ha dichiarato il consigliere in Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure -. Ogni incidente stradale è una storia di dolore e perdita che lascia un'impronta indelebile in chi la subisce. Le strade dovrebbero essere spazi sicuri per tutti, ma troppo spesso diventano teatro di tragedie evitabili. Ed è proprio la parola evitabili che mi ha spinto a presentare la proposta di legge Lazio Strade Sicure, e a fare di tutto affinché venga approvata al più presto in Consiglio regionale, per fare crescere la prevenzione e la cultura della sicurezza stradale". Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D'Amato promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.

La preghiera del Papa

"In questo giorno ricordiamo anche tutte le vittime della strada: preghiamo per loro, per i familiari e impegniamoci a prevenire gli incidenti". L'intervento di Papa Francesco al termine dell'Angelus.