Il Campidoglio ha detto sì: Roma avrà la sua giornata della moda

Si dovrà scegliere la location ma il dado è tratto: Roma avrà la sua Giornata della Moda già nel 2022. A deciderlo è stata l’assemblea capitolina votando a favore la mozione presentata dalla commissione Moda e Turismo, presieduta dal dem Mariano Angelucci che già nelle scorse settimane aveva annunciato, dalle pagine del nostro giornale, il progetto che prevede anche l’istituzione della ‘settimana della moda’ a partire dal 2023.

Colosseo o Fori imperiali? Oppure entrambi? Sono queste le ipotesi in campo per lo scenario della sfilata in programma tra i mesi di maggio e ottobre nella Città Eterna. Le grandi maison della moda tornano a calcare la scena capitolina, portando di nuovo l’haute couture a Roma. Non solo. La mozione approvata in aula giovedì chiede anche l’istituzione di una settimana dedicata alla moda da avviare il prossimo anno e da considerare un appuntamento fisso. Un evento che prevede, inoltre, la realizzazione di altre iniziative in simultanea nei municipi.

“Con il voto in aula – ha puntualizzato Angelucci – sarà possibile avviare tutti i passaggi successivi, amministrativi, di fattibilità”. In breve tempo anche la location sarà definita e i romani potranno di nuovo sognare sfilate sotto le stelle.