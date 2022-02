Roma avrà la 'Giornata della Moda': manca solo il voto dell'aula Giulio Cesare

Roma deve essere protagonista, anche nell’ambito della moda e per raggiungere questo obiettivo si parte da sfilate e eventi in luoghi simbolo della Capitale come il Colosseo e i Fori imperiali. A deciderlo è una mozione votata in commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, presieduta da Mariano Angelucci. Il documento sarà portato in Aula Giulio Cesare e verranno definiti dettagli e permessi. “È una sfida che si vince anche mettendo insieme le energie di tutti gli attori, dalle grandi maison alle associazioni di categoria, coinvolgendo gli attori istituzionali, Regione, Città Metropolitana e municipi, le Ambasciate, le Accademie” ha commentato a margine della commissione.

Colosseo o Fori Imperiali: quale dei due monumenti sarà la location della ‘Giornata della Moda’? Lo decideranno i consiglieri in aula Giulio Cesare anche in base ai pareri che la Soprintendenza darà al Comune. Si dovrà anche decidere il periodo, per ora la ‘Giornata della Moda’ si svolgerà tra la primavera e l’estate. Intanto, si lavora anche alla ‘Settimana della Moda’ che sarà ufficializzata a partire dal 2023 e che vedrà – come anticipato da Angelucci nei giorni scorsi – anche eventi nei vari municipi.

“Roma ha tutte le carte in regola per riaffermare il proprio ruolo da protagonista in un comparto che rappresenta un valore centrale dell’economia italiana” ha aggiunto il presidente della commissione. Infine: “Vogliamo soprattutto che la Settimana della Moda abbia un’identità precisa: un percorso che unisce la storia dello stile italiano, nato nella Capitale con marchi prestigiosi, con l’innovazione, declinata in nuovi materiali e sostenibilità” ha aggiunto. Per concludere: “Vogliamo inoltre che la “settimana romana” punti a valorizzare brand emergenti e giovani talenti, che trovino così un palcoscenico dove sperimentare, innovare e scrivere nuove pagine di successo per il Made in Italy”.