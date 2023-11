Giornata del riciclo, un successo la raccolta nei municipi pari

Il segnale è chiaro: quando il servizio funziona la gente risponde. Sono oltre 135, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate questa mattina, domenica 26 novembre, dai cittadini nei municipi pari della Capitale nel corso dell’ultimo appuntamento dell’anno con la campagna “AMA il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”. È quanto comunica Ama in una nota.

Presso le 11 ecostazioni temporanee allestite ad hoc sono stati raccolti i normali rifiuti ingombranti come sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, e i RAEE, ovvero i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori. In tre postazioni (Piazzale Clodio - Municipio I), via Ambrogio Necchi - Municipio VI e via Luisa Spagnoli - Municipio XIV) erano, inoltre, presenti i centri di raccolta mobili per il conferimento di altri materiali particolari come pile, toner, farmaci scaduti, contenitori con residui di vernici e solventi.

Volontari del riuso

In due eco-stazioni gli utenti, grazie alla presenza dei “volontari dei riuso”, hanno potuto consegnare vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Bike4City, all’ecostazione in piazza San Giovanni di Dio, e ausili sanitari dismessi ancora in buono stato come sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori, all’associazione Joni&Friends Italia su via Ambrogio Necchi.

Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto, AMA ha ricordato che sono a disposizione altri due canali, facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i centri di raccolta, aperti tutti i giorni e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo online sul sito web di AMA.