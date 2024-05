Giornalisti identificati e trattenuti al commissariato di polizia per quasi due ore. Il Cdr di Citynews chiede di fare chiarezza

Il Cdr di Citynews esprime massima solidarietà ai tre colleghi a cui, nella mattinata di giovedì 23 maggio, è stato di fatto impedito di svolgere il proprio lavoro.

Angela Nittoli, collaboratrice videoreporter de Il Fatto.it, Massimo Barsoum, fotografo del Corriere della Sera e Roberto Di Matteo, videoreporter freelance, mentre seguivano un’azione di protesta di Ultima Generazione a Roma sono stati prima identificati per poi essere portati al commissariato di polizia di Castro Pretorio. Lì, privati dei cellulari, sono stati chiusi in una cella di sicurezza con modalità inaccettabili e per quasi due ore. Il tutto malgrado, come spiegano i colleghi, si siano immediatamente qualificati come giornalisti mostrando il tesserino dell’Ordine.

Oltre alla solidarietà, la richiesta è che venga fatta luce su quanto accaduto, perchè impedire ad un giornalista di fare il suo lavoro, e con queste modalità, rischia di diventare un precedente pericoloso. Mina il diritto di cronaca e il dovere di garantire un’informazione libera ai cittadini.