Si è spento Giorgio Onorato, la "Voce di Roma" che ha portato la Capitale in tutto il mondo

"Roma è ‘na Signora e io la canto in giacca e cravatta". La frase di Giorgio Onorato, citata dall’Accademia di canto romanesco, è forse sufficiente per descrivere che tipo di artista fosse. Se ne è andato mercoledì 22 novembre, all’età di 96 anni, la “voce di Roma”. Onorato, nato il 13 novembre del 1927 nel quartiere Testaccio, è stato per 70 anni uno dei simboli della musica romana. Interprete indimenticabile delle melodie legate al Tevere come "Er barcarolo", non è stato probabilmente riconosciuto dalla sua città come, invece, avrebbe meritato. I funerali si terranno proprio a Testaccio venerdì 24 novembre, ore 12:00, nella chiesa di santa Maria Liberatrice.

La carriera

La carriera di Giorgio Onorato è stata lunga e ricca di successi ma sempre con un minimo comun denominatore: la città di Roma. Negli anni ’50, da Testaccio arriva in Rai con una serie di trasmissioni come “Sorella radio”, “Campo de’ Fiori” o “Ballata per una città”. A lui il compito anche di esportare, come un vero e proprio testimonial, la romanità in giro per il mondo. Onorato, come si legge nella sua biografia, è stato ospite di radio di Stoccolma, Venezuela, Algeria, Svizzera, cantando le più belle canzoni romane. Negli ultimi anni si è esibito anche in Belgio, Francia, Germania e a Telelussemburgo, nella trasmissione Buona Domenica.

Sempre nella sua biografia, Onorato racconta come sia stata la lirica Toti Dal Monte a consigliarli la strada dei canti folkloristici di Roma. Molto importante, per questo, è stata la sua partecipazione a 18 edizioni del Festival della Canzone Romana ideato e organizzato da Lino Fabrizi, che ha visto la partecipazione di cantanti di assoluto prestigio come Renato Zero, Nino Manfredi, Mario Scaccia, Gigi Sabani, Stefano Masciarelli, Michele Mirabella, Fiorenzo Fiorentini, Franco Califano, Lando Fiorini, Edoardo Vianello, Wilma Goich, Manuela Villa. All’Auditorium Parco della Musica prese il premio alla carriera dall’ allora sindaco Alemanno con il direttore artistico Ambrogio Sparagna.

Fortissimo il suo legame con Roma ed i personaggi che hanno fatto della romanità la loro cifra artistica. In particolare, profonda era l’amicizia con Aldo Fabrizi il quale, come cita la bio di Onorato, lo definiva “un pezzo de pane e un po' de core pe' companatico, come omaggio alla voce sua che tra le campane de Roma è quella d'oro!”.

Profeta in patria?

Molto probabilmente, Giorgio Onorato avrebbe meritato un maggiore riconoscimento, specialmente nella sua città. “Papà non è mai riuscito a promuovere fino in fondo la sua attività artistica - racconta, a RomaToday, Roberto, figlio di Giorgio Onorato – si fosse proposto in modo diverso forse la sua popolarità sarebbe stata più amplificata”. A proposito di questo, Roberto racconta un aneddoto che riguarda un episodio del teleromanzo “Il segno del comando”, prodotto dalla Rai. “Eravamo piccoli, stavamo da mio zio con la televisione in bianco e nero in attesa di sentirlo cantare la sua canzone. Nella sigla finale andò, effettivamente, il pezzo "Cento Campane" ma cantato da un altro. Per papà – sottolinea Roberto – fu una doccia fredda”.

Insomma, non era il miglior amministratore di sé stesso. Spontaneo, naturale, sempre pronto a buttarsi in un progetto senza starci troppo a pensare: l’identikit perfetto del romano verace. Per questo, non poteva non nascere un’amicizia con Aldo Fabrizi: “Telefonava sempre a casa per parlarci ma visto che papà non c’era mai rispondeva mia mamma – riprende Roberto – alla fine divennero amici mamma e Fabrizi, tanto che si scambiavano ricette di cucina”. Ritardatario cronico, Onorato “era capace di dirti che stava arrivando ad un appuntamento quando invece stava ancora nella vasca da bagno”. Un bel controsenso per uno che è diventato “maestro orologiaio, un titolo al quale teneva tantissimo. Questi due aspetti spiegano anche questa sua strana concezione del tempo”.

Gli ultimi tempi non sono stati facili. “A 94 anni ancora guidava l’automobile. Ci discutevamo spesso per questo. La scorsa settimana ha compiuto 96 anni ma papà non stava bene da tempo. Devo dire che, a differenza di altri, lui non si era rassegnato ad andarsene, voleva continuare a vivere. Si arrabbiava per questa sua condizione”. Del resto, è il minimo che ci si poteva aspettare da una persona che ha deciso di incidere un nuovo disco ad 80 anni suonati.

Messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della sua scomparsa. Tra i primi l’ex consigliere di Roma Alessandro Cochi il quale, negli ultimi anni, si era avvicinato molto a Giorgio Onorato. Grazie al cantante, Cochi ha avuto modo di conoscere meglio la “romanità” ed i canti folkloristici: “Nonni e padri lo ricordano in maniera nitida – scrive - ma non si astenne nel portare il verbo della canzone romana ed italiana alle giovani generazioni come per esempio in un progetto con Elena Bonelli portato in Europa e gli studi del Centro Romanesco Trilussa. A Napoli uno come Giorgio sarebbe stato portato sempre su un palmo di mano. Ma nella Capitale non è sempre così. Auspico – conclude malinconicamente Cochi - che Comuni e Municipi, di Roma e del Lazio, così con tutte le altre Istituzioni non si dimentichino mai della sua opera”.

Hanno dedicato un posto ad Onorato anche “Gli Stornellatori” di Fabrizio Masci, che in passato avevano collaborato con lui, ricordandolo come “un grande maestro di vita, un uomo d’altri tempi che ha da sempre sposato la filosofa del rispetto”. L’Accademia di canto romanesco ha invece semplicemente sottolineato come la canzona romana perda un altro interprete.